Checo Pérez satisfecho a pesar del poco tiempo de práctica en Australia

La primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia no resultó especialmente indicativapara Checo Pérez y conocer los valores de la posible parrilla, debido a una sesión matinal dedicada a los cambios de puesta a punto y una sesión vespertina afectada en cambio por la lluvia.

Para complicar aún más el trabajo de la mañana se produjeron problemas con el GPS, el sistema que permite a los equipos localizar a los pilotos en la pista y proporcionar referencias precisas del tráfico. Precisamente por problemas con este sistema, la Federación había decidido suspender temporalmente la sesión con bandera roja, interrumpiendo así el trabajo de los equipos.

Por la tarde, sin embargo, esos pocos minutos antes de la llegada de la lluvia crearon mucha confusión, con todos los pilotos en pista para probar cambios de puesta a punto. Esto provocó mucho tráfico, tanto que muchos pilotos tuvieron que abortar su vuelta rápida, entre ellos Sergio Pérez.

"Sí, la primera práctica fue un poco loca. Incluso la segunda sesión de entrenamientos libres parecía casi como si algunos pilotos todavía tuvieran problemas con el GPS", dijo bromeando el mexicano, refiriéndose al hecho de que, con todos los pilotos en pista, era casi imposible completar una vuelta limpia.

"Fue simplemente un desastre, no pude hacer una vuelta limpia por la tarde. Hicimos algunos cambios que parecieron funcionar en el primer y segundo sector, pero no hay mucho que decir. Mañana tendremos mucho trabajo que hacer en la tercera sesión, enfocaremos la carrera un poco a oscuras, podría ser interesante", añadió el piloto de Red Bull, haciendo hincapié en que los cambios de puesta a punto entre la FP1 y la FP2 habían dado sus frutos.

Con una segunda sesión básicamente a la basura, parte del trabajo se trasladará a la FP3, la última antes de la calificación, que finalmente dará una mejor imagen de los valores en la parrilla.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mañana veremos dónde estamos. Me sentí cómodo en el primer y segundo sector con los cambios que hice entre FP1 y FP2, pero nunca pude encontrar mi ritmo en el último parcial con el tráfico."

Un aspecto que sorprendió al mexicano en condiciones de mojado fue el poco agarre que ofrecía la pista, sobre todo en la pintura que esta por el exterior del trazado. Mientras que otros circuitos pudieron compensar la pérdida de agarre, la pista de Melbourne resultó bastante resbaladiza. No se esperan más lluvias para el resto del fin de semana, pero por si acaso será algo a tener en cuenta.

"Me sorprendió en mojado en cuanto a las líneas blancas, la pintura, estaba muy resbaladiza. Esperemos que las condiciones de mojado no se repitan porque puede ser muy peligroso, el agarre es realmente bajo en esas condiciones. En seco, en cambio, no está mal", explicó Pérez.