Checo Pérez definió su viernes del Gran Premio de Miami 2023 como uno de sus viernes más complicados en el año, esto luego de que en ninguna de las dos prácticas se ubicó dentro de los tres primeros, pero el mexicano destacó que no se siente pesimista dado que en la primera sesión se enfocaron en probar diferentes cosas.

Sergio Pérez se ubicó en la posición 11 durante la primera práctica, a más de un segundo de diferencia de lo hecho por el Mercedes de George Russell. Para la segunda sesión avanzó a la cuarta posición, esto mientras Max Verstappen fue el líder.

“Las condiciones fueron con muy poco agarre hoy en el circuito”, dijo el mexicano a los micrófonos de Sky Sports. “Especialmente en la FP1. Estábamos midiendo las condiciones y hemos probado algunas cosas con el equilibrio mecánico y aprendimos bastante, pero también, creo que no conseguimos una lectura como hubiéramos querido debido a las pocas vueltas. En general, creo que tenemos una buena base”.

Al ser cuestionado sobre sus expectativas para la calificación del sábado en Miami, Checo Pérez admitió que debe mejorar para ser más competitivo y estar en las primeras filas.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en el viernes del GP de Miami. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“No he tenido el mejor de los viernes. Pero mi vuelta también fue bastante mala. Me bloqueé en la última curva. Junto con mi pilotaje, hoy no lo estoy haciendo muy, muy bien. Así que creo que si soy capaz de mejorar mi conducción y sentirme un poco más cómodo, todo irá bien”.

“Creo que no me he sentido cómodo por las condiciones. Conseguir una lectura en estas condiciones de baja adherencia, especialmente con las cosas que hemos probado en la primera práctica, no es sencillo. Pero todos son márgenes muy pequeños”, finalizó.

Pérez llega al Gran Premio de Miami como segundo del campeonato de pilotos, por detrás de Max Verstappen.

