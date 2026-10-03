El antiguo jefe de Sergio Pérez en el equipo Force India/Racing Point, Otmar Szafnauer, reveló que el piloto mexicano estuvo cerca de quedar fuera de la Fórmula 1 por una posible sanción por dopaje en la última ocasión que la máxima categoría visitó el circuito de Sepang en Malasia y que, ahora, es sede del Gran Premio de Bahréin 2026.

En su intervención clásica en el podcast High Performance Racing, Szafnauer recordó el último año que viajaron a Sepang en el 2017, cuando la carrera aún era parte del calendario de la F1. Lo clásico del circuito siempre han sido las altas temperaturas que, combinados con un gran porcentaje de humedad, llevan al extremo las condiciones físicas de los pilotos.

Es en ese contexto, donde el exjefe de equipo de Force India/Racing Point, señaló la ocasión en que Pérez casi termina sancionado por dopaje, con un castigo que podía ir hasta los cinco años.

“Año 2017: Sergio no se encuentra bien en Malasia. Malasia puede dejarte agotado debido al calor. Tras la carrera, su fisioterapeuta decide que es buena idea administrarle suero intravenoso con electrolitos y agua; algo totalmente contrario a las normas antidopaje”, dijo el exdirectivo antes de recordar el gran descuido de Checo Pérez.

“Y Sergio, el genio, decide publicarlo en Instagram”, mencionó Szafnauer antes de ser cuestionado de por qué estaría mal recibir electrolitos por la vía intravenosa.

“No está permitido, no por vía intravenosa. Va contra las normas antidopaje. Se enfrentaba a una sanción de cinco años”.

La lógica de sus compañeros en el podcast es que, en caso de haber ido a un hospital lo que le hubieran hecho posiblemente era el mismo tratamiento y fue eso lo que lo salvó de una sanción.

“Ese fue parte del argumento. Así que aterricé en Japón. Creo que eran carreras consecutivas: Malasia y luego Suzuka. Aterricé y mi teléfono echaba humo por este asunto. Entonces pensé: ‘Tengo la solución’. Llamé a mi amigo Mark Gay, un abogado deportivo de primer nivel y entre Mark, Julie, Jacoby y yo, logramos solucionarlo”.

“Pero estuvo cerca; se enfrentaba a una sanción de cinco años”.

Szafnauer agregó que la FIA tuvo que investigar el asunto a fondo dada la publicación de Sergio Pérez en Instagram pero, afortunadamente, eso quedó en el recuerdo.