Red Bull espera que Checo Pérez termine su "pesadilla" de los sábados

Sergio Pérez cerró de muy buena manera el fin de semana pasado el Gran Premio de Austria tras recuperar desde el 15º puesto de salida al tercer lugar final para marcar su regreso al podio, confirmando su buen trabajo del sábado, cuando fue segundo en el sprint shootout y en la carrera sprint.

El viernes austriaco, sin embargo, "Checo" Pérez se vio enredado en los límites de pista y perdió todos sus tiempos de la Q2, lo cual lo condenó a iniciar retrasado la carrera principal y a no llegar a la Q3 por cuarta clasificación consecutiva.

Ahora, el piloto de Guadalajara tuvo un buen inicio en los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de Gran Bretaña, donde fue segundo y cuarto en una jornada dominada por su compañero, Max Verstappen.

Horner reconoce que Pérez ha recuperado confianza tras su actuación en el Red Bull Ring, pero espera que el sábado pueda ser competitivo nuevamente a la hora de clasificar.

"Los viernes y domingos para 'Checo' son geniales. Los sábados es cuando ha tenido una pesadilla", dijo el jefe de Red Bull en Sky Sports F1.

"Su confianza después de la carrera en Austria... es un piloto con confianza (ahora), y está empezando a encontrar esa forma de nuevo Esperemos que pueda tener un día buen mañana, y pueda clasificarse ahí arriba", agregó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, el viernes del GP de Gran Bretaña 2023. Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Horner se mostró además conforme por el trabajo de Red Bull Racing el viernes en Silverstone, aunque advirtió que el desgaste de los neumáticos será un factor a tener en cuenta en lo que viene del fin de semana.

"Ha sido un día muy positivo. Estos neumáticos son ligeramente diferentes. Son de nueva construcción, así que hemos estado aprendiendo a usarlos. Se puede ver que hay bastante degradación, especialmente en los compuestos más blandos. Todos los pilotos lo han notado. La degradación podría ser un factor interesante para el domingo, sobre todo si hay un cambio de temperatura", comentó.

Por último, el director de Red Bull destacó la actuación de Williams, que puso a Alexander Albon y a Logan Sargeant entre los cinco primeros del clasificador en la segunda práctica, esto después de que el piloto anglo-tailandés terminara tercero en la primera.

"Es impresionante. No sólo Alex, sino los dos pilotos. No sé qué han estado haciendo. No es sólo su ritmo en la clasificación, sino también en las tandas largas. Podrían estar en el grupo de atrás", dijo Horner.

Lando Norris, McLaren 1 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 2 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 3 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 4 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 5 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 6 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 7 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 8 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 9 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 10 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 11 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 12 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 14 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 15 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 16 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 17 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04, en la grava 18 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04, en la grava 19 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 20 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 21 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 22 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23 23 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 24 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 25 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 26 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 27 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 28 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 29 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 30 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 31 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 32 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 33 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en boxes 34 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren 35 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 36 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 37 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 38 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 39 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 40 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 41 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 42 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 43 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 44 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 45 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 46 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 47 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 48 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 49 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 50 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 51 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 52 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 53 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, en boxes durante los entrenamientos 54 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 55 / 63 Foto de: Glenn Dunbar Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 56 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, sufre Carlos Sainz, Ferrari SF-23 57 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, sufre Carlos Sainz, Ferrari SF-23 58 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 59 / 63 Foto de: Glenn Dunbar Charles Leclerc, Ferrari SF-23 60 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 61 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 62 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 63 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

