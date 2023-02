Jordan ve a "Checo" Pérez y Verstappen como Irvine y Schumacher

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez iniciará el próximo fin de semana en Bahréin su tercera temporada con Red Bull Racing, durante la cual se convertirá en el piloto que más tiempo ha pasado como compañero de equipo de Max Verstappen.

De momento, eso pertenece a Daniel Ricciardo, quien compartió garaje con el neerlandés desde el GP de España de 2016 hasta el final de la temporada 2018, antes de partir el australiano a Renault para el siguiente campeonato.

Ricciardo ahora ha regresado a Red Bull pero en calidad de piloto de reserva, algo que ha llevado a especular con que podría volver a ser titular en el equipo de Milton Keynes si por algún motivo el trabajo de Pérez no complace a Christian Horner y Helmut Marko, los jefes del equipo.

Sin embargo, Eddie Jordan, quien fuera propietario y director del equipo Jordan Grand Prix de F1 entre 1991 y 2005, no imagina que pueda llegar a darse ese escenario en Red Bull durante la temporada 2023.

"No hay ninguna posibilidad de que 'Checo' Pérez sea sustituido por Daniel Ricciardo. 'Checo' es adorado en ese equipo. Recuerden lo que hace 'Checo', es un complemento brillante para Max: es fuerte, puede ganar cuando necesita ganar, o cuando tiene la oportunidad de ganar. Hubo un pequeño altercado entre ellos dos, y la oportunidad de ser segundo en el campeonato fue otro tema", comentó Jordan en una entrevista con el sitio de apuestas OLBG.

Michael Schumacher y Eddie Irvine durante su tiempo juntos en Ferrari. Photo by: Sutton Images

El irlandés comparó la situación de Verstappen y Pérez en Red Bull con la de Michael Schumacher y Eddie Irvine en Ferrari, donde fueron compañeros entre las temporadas 1996 y 1999.

"Es un escenario perfecto para Red Bull, como lo fue para Michael Schumacher y Eddie Irvine. Irvine estaba contento, entendía las reglas, se le pagaba en función de lo que había acordado hacer. Estoy seguro de que 'Checo' es igual. Aporta un buen patrocinio al equipo, dudo que Daniel Ricciardo lo haga, no al mismo nivel que puede aportar el mexicano", dijo.

"Lo más importante que tiene Red Bull es la continuidad. No querrán cambiar eso. Ricciardo ha estado allí antes, sabe que no tienen que darle un trato especial, sabe cómo funciona el equipo, las mismas personas estaban allí; Christian Horner y Adrian Newey. Son las personas clave en ese equipo, Daniel los conoce bien, pero tendría que ser como resultado de que un piloto no pueda participar (para que corra Ricciardo), pero sólo para despedir a 'Checo', no lo veo en absoluto", sentenció Jordan.

