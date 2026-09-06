Cinco conclusiones rápidas del GP de Italia de F1

La mayor victoria de Antonelli

Este fue probablemente el mayor golpe que Kimi Antonelli le ha asestado a George Russell en la lucha por el campeonato hasta ahora. Si no estaba ya claro, Antonelli está rindiendo a un nivel diferente, no solo en comparación con su compañero de equipo, sino posiblemente también con todos los demás.

Se suponía que Monza sería la gran oportunidad de Russell para recuperar puntos, con Antonelli montando nuevos componentes de la unidad de potencia y saliendo desde el fondo de la parrilla.

En cambio, Antonelli necesitó apenas algo más de 15 vueltas para subir hasta la segunda posición por detrás de Russell y unirse a la lucha por la victoria. Su parada en boxes interrumpió esa batalla, pero Antonelli volvió y aun así tomó el liderato. Su primer intento de adelantamiento fue un poco torpe, pero simplemente no había forma de detenerlo el domingo.

- Oleg Karpov

Monza expone las debilidades de McLaren

McLaren no pudo hacer tres seguidas. El equipo con sede en Woking llegó al Gran Premio de Italia tras dos victorias consecutivas, con Lando Norris imponiéndose en Hungría y los Países Bajos, pero siempre supieron que Monza sería una prueba crucial para el MCL40.

Franco Colapinto, Alpine, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El Hungaroring y Zandvoort, con su abundancia de curvas de velocidad media, plantean retos muy distintos al Templo de la Velocidad, donde las largas rectas y las chicanes imponen exigencias muy diferentes a un coche. Por eso Andrea Stella había advertido que replicar la forma reciente de McLaren en Italia sería, como mínimo, una tarea complicada.

Por desgracia para McLaren, esa advertencia resultó justificada, ya que el MCL40 no superó su prueba de Monza. Queda por ver si la clasificación podría haber producido un resultado diferente si el equipo “hubiera ejecutado al nivel que deberíamos haberlo hecho,” como dijo Stella. Pero en la carrera, ni Piastri ni Norris pudieron plantear un desafío serio el domingo.

- Federico Faturos

Los debriefs de Ferrari empiezan a ponerse interesantes

A medida que se desarrolla el campeonato, y Lewis Hamilton sigue en la pelea por el título mundial, la fachada amistosa en Ferrari parece estar mostrando algunas grietas. Aunque no exigió abiertamente prioridad, Hamilton no fue precisamente sutil cuando cuestionó por qué la Scuderia no está maximizando sus opciones de competir por el título de pilotos, es decir, apoyando al siete veces campeón del mundo.

Coincidencia o no, Leclerc pareció correr contra su compañero de equipo con especial dureza al inicio de la carrera del domingo, haciendo poco esfuerzo por dejar espacio en el exterior de la curva 2 mientras Hamilton amenazaba con adelantarlo. La primera chicane de Monza es especialmente estrecha, pero como mostró Kimi Antonelli al fondo, es posible mantener el impulso con una trazada más cerrada por la curva 2 sin irse completamente hacia la salida.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

Había muchas cosas mal en la maniobra de Leclerc en sí, y quizá habría sido aplaudida si un Red Bull, Mercedes o McLaren hubiera sido el afectado. Pero no otro Ferrari escarlata.

La Scuderia está bajo una enorme presión para ofrecer una actuación competitiva frente a sus exigentes tifosi, y que Hamilton cayera temporalmente al noveno puesto podría haber arruinado significativamente su carrera. Tal como sucedió, Leclerc provocó su propia caída con un accidente al final de la vuelta 2.

De cara a la carrera de la próxima semana en Madrid, parece que el jefe de equipo Fred Vasseur tendrá que dar algunas lecciones si quiere mantener a sus dos ases por el buen camino.

- Fil Cleeren

Otro error costoso expone el talón de Aquiles de Leclerc

Nadie con siquiera un conocimiento básico de la Fórmula 1 puede cuestionar la velocidad de Charles Leclerc. Su talón de Aquiles, sin embargo, se está volviendo cada vez más claro: de vez en cuando, se estrella.

Volvió a suceder en Monza el domingo. Delante de los tifosi de Ferrari, Leclerc perdió el control y desperdició una oportunidad real de luchar por el podio.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ya ha cometido errores de alto perfil antes, incluso en Monza en 2020 y en Mónaco. Sin embargo, también ganó en ambos circuitos en 2024, prueba de lo bueno que puede ser cuando lo hace bien.

Habrá muchas más actuaciones destacadas de Leclerc, pero los errores costosos siguen ahí, en un momento en que la brecha con Lewis Hamilton esta temporada ya es mayor de lo que Ferrari habría querido.

- Jose Carlos de Celis

La apuesta de Alpine por la victoria era demasiado buena para ser verdad

La sensacional pole de Pierre Gasly fue tan inesperada como impresionante, especialmente porque llegó completamente por mérito propio. Sí, se benefició de un rebufo, pero no hubo condiciones meteorológicas cambiantes ni interrupciones que alteraran el orden. Gasly fue rápido durante toda la clasificación y entregó una vuelta impresionante cuando importaba.

Sin embargo, eso probablemente era lo máximo a lo que Alpine podía aspirar en Monza frente a los grandes equipos de la F1. El domingo, rápidamente quedó claro que Gasly no iba a luchar por la victoria.

Los pilotos de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren lo adelantaron uno a uno, dejando a Gasly séptimo, un resultado con el que normalmente habría estado encantado, si no hubiera salido desde la pole. Aun así, fue un resultado sólido para el equipo de Enstone y enormemente importante en la batalla por el quinto puesto en el campeonato de constructores.

- Oleg Karpov