Antonelli avanza desde el 19º lugar para ganar en Italia; Colapinto en los puntos y Checo Pérez es penúltimo

Gasly mantuvo el primer puesto en la salida tras una muy buena largada desde la pole, mientras que detrás de ellos los Ferrari se apretaban al salir de la chicana y Hamilton debió irse ligeramente fuera de pista, con lo que cayó hasta la décima posición.

Colapinto aprovechó esta situación para ganar una posición y colocarse sexto en el clasificador, delante de Norris y detrás de Piastri.

Russell tomó el liderato al iniciar la segunda vuelta con un adelantamiento sobre Gasly antes de llegar a la primera curva. Leclerc también superó al piloto de Alpine, pero el francés se recuperó para volver al segundo puesto. Verstappen también adelantó a Leclerc.

La jornada pasaría a ser un desastre para el monegasco, ya que poco después perdió el control de su Ferrari al pasar sobre la parte verde exterior en la curva Parabólica mientras se defendía de un ataque de Piastri.

Leclerc entró en trompo y fue a golpear violentamente contra las defensas de neumáticos. Afortunadamente, pudo bajarse por sus propios medios, aunque la magnitud del choque motivó que la carrera fuera detenida con bandera roja.

Russell lideró el pelotón hasta el pit lane, seguido por Gasly, mientras que Colapinto logró adelantar a Piastri justo antes de la neutralización para colocarse cuarto, delante del australiano y de Norris.

Antonelli logró avanzar del 19º al 12º puesto en apenas un par de vueltas, colocándose rápidamente en la pelea por los puntos.

Checo Pérez, por su parte, era 17º en el orden al volante de su Cadillac, delante del Williams de Alex Albon, de Valtteri Bottas, en el otro Cadillac, y de los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso.

Los coches regresaron a la pista más de 25 minutos después del accidente para una nueva largada detenida, con cambios de neumáticos, tal como lo permite el reglamento. El compuesto elegido por la mayoría en el top 10 fue el duro —el C3 de Pirelli este fin de semana—, con la excepción de Verstappen y Hamilton, quienes optaron por el medio.

Russell mantuvo el primer puesto en la segunda largada, seguido por Gasly, y Colapinto logró adelantar a Verstappen para colocarse tercero, solo para que el piloto de Red Bull recuperara la posición al llegar a la Variante della Roggia.

Colapinto luego perdió el control de su monoplaza al llegar a la primera curva de Lesmo y se fue a la grava, con lo que cayó de cuarto a 16º en el clasificador, dos lugares por delante de Checo Pérez.

En diez vueltas de carrera, Gasly ya era cuarto en el orden tras ser adelantado por Verstappen y Hamilton, y poco después caería a la sexta posición ante el avance de Antonelli, que llevaba neumáticos medios, y Piastri.

Verstappen superó a Russell para tomar el liderato en un áspero duelo entre el piloto de Red Bull y el de Mercedes, aunque volverían a intercambiar posiciones para que el británico regresara al primer puesto.

Mientras tanto, Antonelli continuó su impresionante avance desde el 12º puesto en la segunda largada para colocarse tercero y, poco después, adelantar tanto a Verstappen como a Russell para saltar al primer puesto.

En 20 vueltas de carrera, los tres primeros luchaban en una baldosa, mientras Piastri, cuarto, no lograba seguir el ritmo, escoltado por Hamilton, mientras Norris superaba a Gasly.

Russell y Antonelli luego se alejaron ligeramente de Verstappen y volvieron a intercambiar posiciones entre sí, antes de que Mercedes interviniera desde el muro de pits para congelar la batalla y enfocarse en construir una distancia sobre el piloto de Red Bull.

Antonelli se pasó de largo en la frenada de la primera chicana en la vuelta 26 y, un par de giros más tarde, Russell lideraba con apenas seis décimas sobre el italiano, con Verstappen a distancia de ataque.

Justo en ese momento, la carrera fue neutralizada con un Virtual Safety Car para retirar el Aston Martin detenido de Stroll, algo que Antonelli y Verstappen aprovecharon para ir a los pits: el italiano mantuvo los neumáticos medios, mientras que el neerlandés pasó a los duros.

Colapinto, en tanto, avanzó hasta la décima posición con un oportuno adelantamiento justo cuando regresó la bandera verde.

Russell lideraba seguido ahora por Piastri y Hamilton, mientras Antonelli y Verstappen volvían a la pista detrás de Gasly, que era sexto en el clasificador. Sin embargo, como era de esperarse, Antonelli y Verstappen comenzaron a recuperar terreno.

Para la vuelta 37 de la carrera, Antonelli logró adelantar a Piastri para tomar la segunda posición, quedando en ese momento a nueve segundos de Russell, quien a su vez fue puesto bajo investigación por una posible infracción bajo bandera amarilla, pero finalmente no recibió sanción.

Antonelli comenzó a recortar distancias con Russell y para la vuelta 44 ya estaba a cuatro segundos del británico, mientras Verstappen finalmente lograba dejar atrás a Piastri, aunque ya lejos de los dos Mercedes.

Colapinto, en tanto, superaba a Yuki Tsunoda para tomar la novena posición, dos puestos por detrás de Gasly, quien transitaba en soledad en la séptima posición.

Antonelli se terminó de acercar rápidamente a Russell e intentó adelantarlo al llegar a la primera chicana en la vuelta 49, pero el italiano se fue hacia la grava, aunque pudo salvar la situación y no perdió demasiado tiempo.

Lejos de rendirse, Antonelli volvió al ataque y finalmente superó a Russell antes de la chicana de Ascari en la siguiente vuelta para tomar el liderato.

Antonelli luego se alejó hacia la victoria, marcando incluso el récord de vuelta en el giro final, y venció a Russell por 3s857 en la bandera a cuadros para completar el 1-2 de Mercedes.

Verstappen completó el podio a 14 segundos, mientras que Norris terminó cuarto, seguido por Piastri tras un áspero duelo entre los pilotos de McLaren en el final de la carrera.

Hamilton fue un lejano sexto con el Ferrari, seguido por Gasly y Lindblad, mientras que Colapinto finalizó noveno, con Tsunoda cerrando el top 10.

Checo Pérez cruzó la meta en la 18ª posición, una vuelta abajo y solo por delante de su compañero, Valtteri Bottas.