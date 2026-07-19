Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Bélgica de F1

Cuando llueve, llueve a cántaros para George Russell

"Podría ser peor, podría ser mucho mejor", afirmó George Russell al referirse a su tercera posición en la parrilla de salida de Spa, de haberse beneficiado de la penalización de Lando Norris, pero también de encontrarse muy por detrás de su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien se hizo con otra pole en el circuito de las Ardenas.

Sin duda, podría haber sido mejor, ya que Russell siguió sufriendo su desconcertante déficit de velocidad punta en comparación con su compañero de equipo, Antonelli, algo que Mercedes aún no ha llegado a comprender del todo y que dejó a su piloto sintiéndose "impotente".

También podría haber sido mucho peor. Solo hicieron falta dos kilómetros de la carrera del domingo para que Russell tuviera razón. Russell fue empujado hacia la grava de Les Combes por un Lewis Hamilton que sufría subviraje, pero no era con su antiguo compañero de equipo con quien tenía cuentas que saldar.

Para empezar, Russell nunca debería haber estado metido en esa batalla, pero la falta de recarga de la batería al salir de la primera curva lo dejó en una situación vulnerable en la recta de Kemmel, convirtiéndose en presa en lugar de cazador. El resultado final resultó catastrófico, ya que a su rival por el título, Antonelli, se le presentó una oportunidad de oro para reparar el daño causado por sus problemas en el Gran Premio de Gran Bretaña y aumentar enormemente su ventaja en la clasificación.

Puede que Mercedes cuente con el mejor paquete global de unidad de potencia, pero en el caso de Russell eso ha sido una bendición y una maldición. Le ha permitido luchar en cabeza, pero ya le ha causado tantas noches de insomnio que la noche del domingo promete ser otra de esas en las que dará vueltas en la cama.

- Fil Cleeren

Va a ser difícil detener a Antonelli

"Ha nacido para esto", afirmó Toto Wolff el sábado, cuando se le preguntó cómo es que Antonelli se muestra tan seguro y cómodo como el mejor piloto de la F1 en estos momentos, después de que el italiano lograra otra pole más —y con un margen convincente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Al ver lo tranquilo que se muestra mientras controla el campeonato, y haciendo caso omiso de la mala suerte que ha tenido últimamente, no cuesta creer a Wolff: ese chico ha nacido para ganar carreras de F1 y liderar el campeonato.

Cada vez parece más claro que también nació para ganar un campeonato de F1, ¿no? Otro abandono de Russell le dio a Antonelli otra oportunidad de ampliar su ventaja a una distancia cómoda, todo ello mientras se hace cada vez más evidente que, en realidad, no necesita que la suerte le eche una mano en esta lucha. El italiano es, con diferencia, el piloto más rápido de Mercedes este año. Spa no fue más que otra gran actuación, con Antonelli en plena forma desde las primeras vueltas de la FP1.

Un adelantamiento a sangre fría a Leclerc para hacerse con el liderato fue la guinda del pastel para el joven italiano. Tras haberlo perdido únicamente por la desafortunada intervención del coche de seguridad virtual, simplemente se acercó al Ferrari y lo adelantó a la primera oportunidad.

En estos momentos, resulta muy difícil imaginar qué podría impedir que Antonelli se alzara con el título de este año.

- Oleg Karpov

McLaren da un paso adelante ante la inminente llegada de las mejoras

McLaren había ganado 10 de los primeros 13 Grandes Premios en esta fase de la temporada pasada —hay que reconocer que ahora tenemos tres carreras menos en el calendario, pero aun así—, por lo que es poco probable que haya mucha celebración esta noche en Woking.

Sin embargo, el equipo tiene motivos para marcharse de Spa animado por el rendimiento del MCL40 en el circuito de las Ardenas. Norris se colocó en la lucha por la victoria el sábado al clasificarse tercero, por delante del Mercedes de Russell y de ambos Ferrari. Una penalización de diez puestos en la parrilla lo obligó a remontar el domingo, pero tanto el británico como Oscar Piastri volvieron a demostrar un buen ritmo de carrera.

Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

El jefe del equipo, Andrea Stella, ya ha indicado que las mejoras comenzarán a llegar a partir del Gran Premio de Hungría del próximo fin de semana , por lo que es muy posible que los actuales campeones se conviertan en una fuerza más habitual en los primeros puestos tras el parón de verano.

- Federico Faturos

Red Bull rinde mejor de lo esperado y aprende de las dificultades de Silverstone

De cara al Gran Premio de Bélgica, Red Bull esperaba otro fin de semana difícil en lo que el director del equipo, Laurent Mekies, describió como un circuito "pobre en energía". Al fin y al cabo, Red Bull también había tenido dificultades en Silverstone.

En realidad, Spa-Francorchamps ofreció muchos más aspectos positivos de lo esperado. Para variar, Red Bull logró situar el RB22 en el rango de funcionamiento adecuado desde la primera sesión de entrenamientos, algo que este año no ha estado nada garantizado.

Verstappen aprovechó ese comienzo alentador para clasificarse segundo el sábado, aunque admitió que no habría conseguido una posición en la primera fila sin la ayuda de Isack Hadjar.

Durante la carrera, los periodos de coche de seguridad virtual se produjeron en momentos desafortunados para el cuatro veces campeón del mundo, mientras que Verstappen también señaló que le faltaba agarre con los neumáticos duros. Aun así, antes de este fin de semana, Red Bull habría aceptado sin dudarlo un podio para Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Si a esto le sumamos la extraordinaria remontada de Hadjar tras su penalización en la parrilla, Red Bull se marcha de Bélgica con muchos más aspectos positivos de lo que había esperado inicialmente.

- Ronald Vording

Racing Bulls se ha convertido últimamente en una fuerza a tener en cuenta en la parte alta del pelotón medio, y sus rivales tenían un atisbo de esperanza después de que Franco Colapinto, de Alpine, superara a ambos VCARB en los entrenamientos del viernes y de que Gabriel Bortoleto, de Audi, se impusiera por los pelos a Liam Lawson en la lucha por la última plaza de la Q3.

El resultado de la carrera podría haber sido muy diferente, ya que Arvid Lindblad, que había sido el "mejor del resto" en la clasificación, se vio perjudicado por una intervención del coche de seguridad virtual en un mal momento, pero Bortoleto aún así realizó una carrera sólida para hacerse con la octava posición —y otros cuatro puntos cruciales para Audi, que ahora se encuentra a solo un punto del octavo clasificado, Williams, en la clasificación de constructores—.

Sin embargo, incluso sumando solo los dos puntos de Lindblad frente al único punto de Colapinto, Racing Bulls está ahora empatado con Alpine en la lucha por el quinto puesto, aunque la escudería con sede en Enstone se sitúa por delante gracias al podio de Pierre Gasly en Mónaco.

- Ben Vinel

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