Cinco cosas a tener en cuenta en la F1 2026

Nuevo aspecto, nuevo sonido

La Fórmula 1 ha experimentado una transformación radical de cara a la temporada 2026. Los coches con efecto suelo y los antiguos motores turbo-híbridos han desaparecido, sustituidos por un nuevo y revolucionario chasis y nuevas normas sobre la unidad de potencia que pretenden dar más emoción a las carreras.

Empecemos por el exterior, con el nuevo chasis y las nuevas normas aerodinámicas, que han cambiado el aspecto y el rendimiento de la nueva generación de coches. Los chasis de 2026 son más pequeños y ligeros que los coches a los que sustituyen: la distancia entre ejes se ha reducido en 200 mm, la anchura ha disminuido en 100 mm y el peso mínimo se ha reducido en 30 kg. Según los pilotos Esteban Ocon, Oliver Bearman y Oscar Piastri, la nueva maquinaria es "más ágil", por lo que el objetivo está completo.

El DRS también desaparece en 2026, pero se mantiene el alerón móvil en la parte trasera de los coches y ahora se le une una unidad móvil en la parte delantera. Estos dos componentes pueden adoptar dos posiciones: una para su uso en rectas y otra para su uso en curvas. El objetivo era reducir en gran medida la resistencia aerodinámica en las rectas, ya que existía el temor de que se alcanzara una velocidad máxima demasiado alta con las nuevas unidades de potencia.

Esto nos lleva a los cambios realizados en el compartimento del motor, ya que este año se lanzarán nuevas unidades de potencia híbridas con una distribución casi 50:50 entre la combustión interna y la energía eléctrica.

Los nuevos motores siguen basándose en un motor de combustión interna V6 turboalimentado de 1,6 litros, pero la relación de compresión ha disminuido para 2026, y un elemento híbrido avanzado elimina el MGU-H que se encontraba en las antiguas unidades de potencia y aumenta la dependencia del MGU-K. Ahora, alrededor del 50 % de la potencia del coche provendrá de la unidad de regeneración, que podrá generar energía eléctrica mientras el coche frena, circula por inercia y acelera. Como resultado, la energía eléctrica ha pasado de 120 kW a 350 kW este año.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Andy Hone/ LAT Images a través de Getty Images

Cadillac y Audi se unen a la competición

Estos nuevos coches serán pilotados por dos nuevas marcas, ya que los fabricantes de automóviles Audi y Cadillac se unirán a la parrilla de F1 por primera vez en 2026.

Audi ha adquirido el histórico equipo Sauber y ahora competirá como equipo oficial de la marca alemana. El fabricante ha realizado una importante inversión en el veterano equipo, tanto en su sede de Hinwil como en una nueva planta de motores en Neuburg, Alemania. Así es, Audi también se unirá a la F1 como fabricante de unidades de potencia, uno de los cinco que componen la parrilla este año.

El equipo admite que incorporarse a la parrilla como nuevo fabricante de unidades de potencia es un gran reto, pero lo hace con mucha experiencia en la F1 a sus espaldas. El exjefe de Ferrari, Mattea Binotto, dirige el proyecto y el exas de Red Bull, Jonathan Wheatley, es el director del equipo. A ellos se une el veterano piloto Niko Hulkenberg, que forma pareja con la estrella en ascenso Gabriel Bortoleto, ahora en su segunda temporada en la F1.

Cadillac, por su parte, es una novedad en la parrilla y eleva el número total de equipos en la F1 a 11 por primera vez desde 2016.

El equipo estadounidense comenzará su andadura en la F1 como cliente de Ferrari, utilizando los motores de la marca italiana hasta que su propio proyecto de unidad de potencia entre en funcionamiento a partir de 2029. Para su temporada de debut, el equipo lucirá una llamativa decoración a dos bandas en 2026, con los experimentados Valtteri Bottas y Sergio Pérez al volante.

Ambos equipos nuevos se enfrentan a una montaña monumental que escalar para ser competitivos en la parrilla de la F1, pero una actualización de la normativa abre la jerarquía a cualquier equipo con una idea brillante y un sueño.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Red Bull: Un equipo oficial total

Audi no es el único fabricante de unidades de potencia nuevo en la F1 este año, ya que ahora todas las miradas están puestas en Red Bull Racing y el motor que ha desarrollado en colaboración con Ford. En 2026, Red Bull-Ford Powertrains fabricará motores para Red Bull y Racing Bulls.

A diferencia de Audi, que casi no tiene expectativas en sus primeros motores de F1, Red Bull tiene la presión de seis coronas de constructores y ocho títulos de pilotos sobre sus hombros, lo que significa que todas las miradas estarán puestas en el fabricante austriaco de energía y su última aventura.

Sin embargo, las señales son positivas hasta ahora, ya que logró un buen kilometraje con sus dos equipos en las pruebas de pretemporada, y el rendimiento mejoró en Baréin, donde algunos equipos con motores Mercedes concluyeron que Red Bull era el equipo a batir. Sin embargo, los tiempos en los entrenamientos no son representativos de los tiempos en un gran premio, y Red Bull tendrá mucho que demostrar, tanto a sus detractores como a su piloto estrella, Max Verstappen, del que siempre se rumorea que está a punto de abandonar cuando los resultados no le acompañan.

Tras las pruebas de Baréin, las opiniones parecen divididas sobre el rendimiento de Red Bull con su primera unidad de potencia propia. Mercedes y los equipos clientes, incluido Williams, se han esforzado por destacar las ventajas del DM01, el primer motor de Red Bull, llegando incluso a calificarlo como el más potente.

Sin embargo, el propio equipo es menos optimista, y el director técnico Pierre Wache admitió que Red Bull no sería uno de los equipos punteros en 2026, afirmando que Ferrari, Mercedes y McLaren son los líderes. A qué bando creer seguirá siendo un misterio hasta la apertura de la temporada en Australia.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Arvid Lindblad: Novato del año

Nuevas normas para los chasis, nuevas normas para los motores, nuevos equipos en la parrilla... Sería comprensible pensar que todo es nuevo en la F1 este año. Sin embargo, hay algo que es decididamente antiguo, y es la alineación de pilotos en 2026, ya que este año solo habrá un piloto novato.

Arvid Lindblad es el único piloto novato en la parrilla en 2026, y se une a Racing Bulls junto a Liam Lawson. El piloto británico forma parte del programa junior de Red Bull desde 2021 y ha competido en la F4 italiana, donde terminó tercero; en la Fórmula 3, donde ganó en su debut en la carrera sprint de Baréin; y, por último, en la Fórmula 2, donde consiguió tres victorias y terminó sexto en el campeonato.

Ahora se enfrenta a una difícil transición a la Fórmula 1 en un año de cambios para la serie y en un equipo que es conocido por ser muy exigente con sus jóvenes pilotos.

Antes de debutar en pista con el equipo, el joven de 18 años admitió que Racing Bulls le había advertido de que su paso a la F1 sería "difícil", y declaró a Formula1.com en Abu Dabi que era "consciente de que sería un gran reto".

La magnitud del reto quedó clara cuando se salió de la pista durante su primera toma de contacto con el VCARB 03 durante una prueba en Italia. Los preparativos para la nueva temporada no han hecho más que intensificarse desde entonces, con Lindblad corriendo en Barcelona y Baréin, donde se le preguntó si ser un novato en 2026 podría resultar una ventaja, dada la amplia revisión de la serie. Como era de esperar, su respuesta fue diplomática.

"Quizás, no lo sé", dijo. "No es algo en lo que piense realmente, es como es. Así que solo me centro en trabajar duro y tratar de prepararme para la temporada. Porque eso es lo que me va a ayudar a rendir mejor".

Oscar Piastri, McLaren, Alexander Albon, Williams Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

Otra reñida lucha por el título

En resumen, el objetivo de la normativa de la F1 para 2026 era hacer el campeonato más emocionante, lo que significa más adelantamientos, carreras más reñidas y, tal vez, una lucha por el campeonato más amplia.

Tras las pruebas de F1, y dependiendo de a quién se le pregunte, las opiniones están divididas sobre si la reorganización lo ha conseguido, ya que los cambios en las normas son conocidos por crear un equipo dominante mientras el resto de la parrilla intenta ponerse al día. Algunos piensan que Mercedes volverá a dominar y sospechan que en las pruebas se ocultó su verdadero potencial. Otros señalan a Red Bull y su despliegue de energía como una verdadera fortaleza, y luego está Ferrari, que se mantuvo discretamente constante y podría tener algunos ases en la manga.

Por ello, el piloto considerado "favorito" ha cambiado en las últimas semanas: al principio se veía a George Russell como el rival a batir, luego a Verstappen. Por supuesto, cualquiera de estos pilotos podría resultar formidable en el Gran Premio de Australia. Pero, al mismo tiempo, Mercedes, Red Bull y Ferrari podrían entrar en la pugna, junto con el equipo cliente de Mercedes, McLaren, que buscará su tercera corona consecutiva de constructores.

Si estos cuatro equipos están realmente al mismo nivel, y solo el tiempo dirá si es así, podríamos asistir a una lucha realmente dramática por la corona de pilotos, con Russell luchando con Piastri y Charles Leclerc por sus primeras coronas, y Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton buscando aumentar su palmarés.