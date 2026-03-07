El reglamento de 2026 de Formula 1 ha estado rodeado de interrogantes, controversias y tensiones políticas —al fin y al cabo, es la F1—. La primera sesión competitiva de la temporada en Albert Park Circuit todavía no nos ha dado todas las respuestas, pero poco a poco ha ido levantando el velo sobre lo que promete ser una campaña intrigante.

Las reglas están lejos de ser perfectas, pero no son un desastre total

En medio de los temores de varios altos cargos de equipos de que la clasificación sería un “desastre”, la F1 2026 comenzó de manera razonable. Sin duda hay algo desalentador en ver a los coches quedarse sin energía en la recta trasera y avanzar lentamente hasta la anteriormente temible secuencia de las curvas 9-10, y claramente los pilotos no están disfrutando demasiado de la agresiva recuperación de energía.

Pero sabiendo que Melbourne es tanto la primera carrera de esta nueva era como uno de los peores circuitos del calendario para la gestión de energía, tampoco ha sido un colapso total. Con algunos ajustes más por parte de la FIA y desarrollo por parte de los equipos, el nuevo reglamento podría resultar aceptable. ¿Comprometido? Sí. ¿Imperfecto? Absolutamente. Pero no es un punto de partida desastroso, por lo que conviene tener algo de matiz en el análisis.

Será clave que la FIA evite reacciones impulsivas, y su rápida decisión de eliminar una zona de “modo recta” el sábado por la mañana, solo para revertir esa decisión horas después, es algo que debería tratar de evitar. Naturalmente, la verdadera prueba llegará el domingo, aunque las carreras en Melbourne nunca han sido particularmente espectaculares para empezar, independientemente del reglamento.

El pelotón está más igualado de lo que se temía

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Un gran aspecto positivo es que la parrilla de 2026 parece ser más competitiva de lo que se pensaba. Las nuevas reglas obviamente han abierto el campo después de una temporada 2025 que en algunos momentos vio a todo el pelotón clasificarse dentro de medio segundo.

Pero aunque Mercedes parece impresionante al frente, los cuatro equipos principales están en la misma zona de rendimiento, y la mayoría del grupo de 22 coches parece estar cubierta por un margen de un segundo y medio. Aston Martin, visiblemente afectado, y el recién llegado Cadillac son los dos casos atípicos más claros, de los que hablaremos más adelante.

Sin embargo, dadas las grandes diferencias específicas de cada circuito en cuanto a configuraciones de los coches y despliegue de energía, junto con la enorme velocidad de desarrollo, podríamos ver muy fácilmente que el orden competitivo cambie semana a semana.

Mercedes está cumpliendo con las expectativas, un nuevo amanecer para Ferrari

George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Los numerosos intentos de Mercedes de restar importancia a su condición de favorito en la pretemporada fueron quizá un poco irritantes, pero también en cierto modo comprensibles. El equipo ha tenido sus esperanzas altas varias veces en las últimas temporadas, solo para que cada nuevo falso amanecer lo devolviera bruscamente a la realidad. Pero señalar a Red Bull como el campeón en despliegue de energía durante las pruebas de Bahréin no resultó muy creíble, y pronto quedó claro gracias a las impresionantes tandas largas de George Russell que Mercedes es la fuerza dominante de la F1 2026 en esta etapa muy temprana.

Russell respaldó eso en una vuelta el sábado, cuando las Flechas Plateadas finalmente mostraron sus cartas, y todo apunta a que Russell podría recibir una oportunidad similar a la que tuvo su compatriota británico Lando Norris el año pasado. Pero esto es solo el comienzo, y Ferrari ha mostrado señales de que puede competir.

Tras enfrentar una enorme presión en 2025 cuando cayó al cuarto lugar, la decisión de Ferrari de centrarse completamente en 2026 parece estar dando resultados, y, lo que es crucial, el fichaje estrella Lewis Hamilton parece estar sacando un sonido mucho más agradable de esta generación de coches que del anterior reglamento de efecto suelo.

Un panorama mixto para Red Bull y McLaren

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El orden competitivo que tanto el jefe de McLaren, Andrea Stella, como el jefe de Red Bull, Laurent Mekies, habían anticipado tras las pruebas de Bahréin ha resultado en gran medida acertado: Mercedes seguido por Ferrari, con McLaren y Red Bull un poco por detrás. Esto hace que el tercer lugar en la parrilla de Isack Hadjar para Red Bull sea aún más impresionante, ya que rompió esa tendencia.

Ninguno de los dos equipos ha tenido un fin de semana particularmente libre de problemas, lo que en el caso de McLaren provocará algunas reflexiones mientras el cliente de Mercedes intenta defender ambos campeonatos. Red Bull merece reconocimiento por el fenomenal trabajo que ha hecho su incipiente división de unidades de potencia, con el equipo hermano Racing Bulls también mostrando un buen nivel.

Pero ya hemos mencionado antes el enorme ritmo de desarrollo, y McLaren ya ha demostrado en el pasado lo fuerte que puede ser. Así fue como transformó un coche mediocre en uno dominante durante el último ciclo reglamentario. Lo mismo se aplica a Red Bull y a sus avances de ingeniería hacia el final de la temporada pasada. Descarta a cualquiera de estos dos equipos bajo tu propio riesgo.

El sufrimiento continúa para Aston Martin, Cadillac demuestra que pertenece a la F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El desastre de Aston Martin con Honda se está desvelando en tiempo real como si se pelara una cebolla. Cada vez que el jefe de Aston Martin, Adrian Newey, habla, aprendemos aún más detalles inquietantes y, francamente, embarazosos sobre la falta de preparación de la asociación y la desconexión entre ambas partes.

Newey no es un jefe de equipo tradicional con el típico manejo de relaciones públicas, por lo que sus admisiones directas han sido a la vez refrescantes para todos nosotros y dolorosas para el socio fabricante de motores de Aston.

La dirección del equipo con sede en Silverstone tiene algunas preguntas que responder sobre cómo llegó a este punto, pero su equipo de carreras merece reconocimiento por el esfuerzo incansable y poco agradecido que los hombres y mujeres de verde están haciendo para poner dos coches en pista en Melbourne mientras apenas pueden rodar.

Fernando Alonso ofreció un leve destello de esperanza al completar 20 vueltas en la tercera sesión de entrenamientos libres y luego casi pasar a la Q2 mientras otros fallaban. Es una victoria mínima, pero es algo sobre lo que construir. Mientras tanto, la responsabilidad recae en Honda para controlar sus problemas de vibración a tiempo, especialmente con una importante carrera en casa en Japón que se aproxima pronto.

Mientras tanto, el undécimo participante de la F1, Cadillac, ha logrado presentarse. A tiempo y con dos coches que rodaron de forma respetable. Esto ha estado lejos de ser un camino fácil, ya que Valtteri Bottas y Sergio Pérez estuvieron plagados de problemas durante todo el fin de semana, y Pérez expresó cierta frustración porque algunos de los problemas detectados en el shakedown de Barcelona todavía persisten.

Pero Cadillac ha causado una primera impresión competente en pista y ya ha demostrado ser un activo para el deporte también en otros aspectos, a través de sus constantes activaciones de marketing y acuerdos de alto perfil. Habrá muchos más dolores de crecimiento por delante para la marca de GM, pero tiene sus dos coches en la parrilla de salida y eso es todo lo que se puede pedir.