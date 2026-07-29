Colapinto advierte que Aston Martin ahora es "mucho más rápido" que Alpine en las curvas

Aunque el inicio de temporada dejaba entrever progresos reales, convirtiendo a Alpine en la referencia de la zona media de la parrilla, las últimas carreras han devuelto bruscamente a la escudería de Enstone a la realidad.

Superado en la carrera de desarrollo, Alpine vio primero cómo Racing Bulls tomaba la delantera, antes de verse ahora también adelantado por Audi. En Hungría, la escudería franco-británica nunca estuvo en condiciones de rivalizar con sus dos competidoras directas, con Pierre Gasly y Franco Colapinto pasando la mayor parte del fin de semana observando sus monoplazas desde atrás.

Aunque el piloto francés limitó los daños al conseguir la 12ª posición, tanto en clasificación como en carrera, le cuesta sacar la más mínima satisfacción de este resultado.

"No es la realidad que quiero ver, pero no podemos ocultarla", declaró tras la prueba del domingo en el Hungaroring. "Llevamos varias carreras en las que es un poco la misma historia: en clasificación, estamos 12º o 13º por detrás de Racing Bulls y Audi. En carrera, a veces nos decimos que vamos a poder estar en la pelea, los veo delante de mí, pero es simplemente una cuestión de ritmo y no estamos al nivel."

"Las sensaciones en el coche no son buenas. No reacciona en absoluto como me gustaría y no me permite pilotar como necesito. Todavía hay bastantes cosas que corregir. Creo que la aerodinámica es muy inconstante. Es algo que conocemos y que, espero, se corregirá en Zandvoort."

Pierre Gasly no pudo entrar en la pelea con los Racing Bulls y los Audi en Hungría. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Alpine apuesta ahora mucho por el Gran Premio de los Países Bajos, donde se espera un importante paquete de evoluciones. Deberá permitir reducir una brecha que se ha ampliado claramente frente a Racing Bulls y Audi en las últimas semanas.

El retroceso de Alpine también se explica por un desarrollo insuficiente. Mientras sus rivales han ganado rendimiento con regularidad, las evoluciones introducidas por el equipo de Enstone no han producido los progresos esperados, haciendo que el equipo retroceda progresivamente en la jerarquía.

Aston Martin, ¿una nueva amenaza para Alpine?

Colapinto, que tuvo un domingo especialmente complicado en Hungría, incluso terminó la carrera por detrás de los dos Aston Martin Racing. El argentino reconoció que la 'versión B' del AMR26 mostró una clara ventaja sobre Alpine en las curvas.

"Son realmente muy fuertes en las curvas. En cambio, en las rectas son muy lentos y pierden mucho tiempo por vuelta. Pero en las curvas, son claramente mucho más rápidos que nosotros", advirtió.

Si la situación actual es preocupante, los pilotos se permiten, no obstante, creer que las novedades previstas para Zandvoort permitirán por fin invertir la tendencia.

"En Fórmula 1, cuando traes evoluciones, esperas que el coche sea más competitivo", explicaba Gasly. "Por mi parte, no dudo de que producirán los efectos esperados por el equipo".

"Aston Martin ganó cerca de dos décimas este fin de semana y aún vendrán otras evoluciones. Racing Bulls ha dado un salto enorme desde el inicio de la temporada, Audi también, mientras que nosotros prácticamente no hemos progresado. Así que es crucial si queremos conservar alguna esperanza de terminar quintos en el campeonato."

"[Los progresos de Aston Martin] muestran que podemos dar un gran paso adelante y, espero, nuestras evoluciones de Zandvoort nos permitirán precisamente dar un paso importante", compartió Colapinto.

Al entrar en el parón veraniego, Alpine ha perdido su posición de referencia de la zona media de la parrilla y ocupa ahora la sexta plaza del campeonato de constructores, cinco puntos por detrás de Racing Bulls. Haas F1, que sigue perdiendo terreno, queda relegado a una distancia considerable, mientras que Audi, pese a sus progresos significativos, sigue octavo a 49 puntos de Alpine.