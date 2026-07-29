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Fórmula 1 GP de Hungría

Briatore y el mensaje de unidad en Alpine: "Todo el equipo está concentrado en la batalla"

El asesor ejecutivo de Alpine destacó la mejora del equipo en la primera mitad de la temporada 2026 y aseguró que la escudería confía en las actualizaciones que llegarán después del parón de verano.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Flavio Briatore envió un mensaje de respaldo a Alpine después de una primera mitad de temporada 2026 marcada por las dificultades en el final, pero también por una recuperación del equipo francés en la lucha por la zona media de la Fórmula 1.

A través de una publicación en Instagram, Briatore destacó el trabajo realizado por toda la estructura de Enstone para volver a pelear en la Fórmula 1 después de un 2025 donde el equipo estuvo al fondo de la parrilla.

"Todos en Alpine han hecho un gran trabajo para volver a luchar en la zona media, lo que supone una enorme mejora respecto a dónde estábamos en este mismo momento el año pasado", escribió.

El mensaje llega en un momento importante para Alpine, que cerró la primera mitad de la temporada en el sexto lugar del campeonato de constructores después de haber sido quinto durante la mayor parte del año. Por eso, el equipo necesita dar un paso adelante en rendimiento para poder sostener esa pelea frente a Racing Bulls y sus rivales directos.

Flavio Briatore y Steve Nielsen el pasado fin de semana en Hungría.

Flavio Briatore y Steve Nielsen el pasado fin de semana en Hungría.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En esa sintonía, Briatore aseguró que Alpine espera mejorar su competitividad con las actualizaciones que llegarán después del receso de verano, con el objetivo de entregarles a sus pilotos mejores herramientas para la segunda parte de la temporada.

"Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras después del parón de verano, que esperamos que aumenten nuestra competitividad y les den a los pilotos las herramientas que necesitan para llevar la lucha contra Racing Bulls", explicó.

Además, el directivo italiano destacó la unidad interna del equipo y señaló tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly como parte del esfuerzo colectivo para revertir la situación.

"Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, está concentrado en la batalla que tenemos por delante", afirmó Briatore, en una clara muestra de apoyo a la dupla de Alpine en un momento clave del año.

La escudería francesa utilizará ahora el tradicional cierre obligatorio de verano para que sus integrantes puedan descansar antes de afrontar la segunda mitad del calendario. Briatore remarcó que, pese a las dificultades recientes, el resultado final será el factor determinante: "Lo importante es dónde terminemos cuando llegue la última carrera de la temporada".

 
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