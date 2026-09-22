Lo que Audi puede aprender del reciente resurgir de Alpine en la F1 2026

En el Gran Premio de Italia, Pierre Gasly protagonizó quizás la mayor sorpresa de lo que va de la temporada 2026 de Fórmula 1. El francés colocó al Alpine en la primera posición de la parrilla en Monza y consiguió así la primera pole position de este año que no quedó en manos de McLaren o del equipo oficial de Mercedes.

Aunque Gasly no pudo mantener esa posición en la carrera y el domingo terminó "solo" séptimo, los demás equipos de la zona media, naturalmente, siguieron la situación muy de cerca.

"Nos concentramos principalmente en nuestros rivales directos, es decir, en aquellos contra los que luchamos en la zona media", explica el director de competición de Audi, Allan McNish.

Y en ese sentido hay que decir "objetivamente" que Alpine fue rápido de manera constante durante aquel sábado en Monza. "No fue solo una vuelta en Q3. Fueron muy rápidos de manera constante. Por eso no fue una gran sorpresa que llegaran al último segmento de la clasificación", señala McNish.

Mientras Audi tuvo que luchar, como era de esperar, en el circuito de alta velocidad de Monza, Alpine logró meter a sus dos autos en Q3. Sin embargo, que Gasly consiguiera allí incluso la pole también sorprendió a McNish. "Creo que ellos también se sorprendieron, y probablemente todos los demás", destaca.

Allan McNish, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La pole de Gasly fue especialmente impresionante "porque no tuvo un gran rebufo", explica McNish. Sin embargo, esto no genera preocupación en Audi. "Simplemente te demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas y lo rápido que pueden surgir las oportunidades", destaca McNish.

"Como equipo, hay que estar preparados para aprovechar esas oportunidades cuando se presentan. Cuando surge una oportunidad así, también hay que ser capaces de aprovecharla. Y creo que esa es la conclusión que saqué de todo esto", señala el director de competición de Audi.

"Y eso es exactamente de lo que hablamos en casa: hubo una oportunidad para Alpine y la aprovecharon", elogia McNish, y explica que el objetivo de Audi debe ser llegar a estar en una posición que le permita conseguir resultados de ese tipo.

"Esperemos que en algún momento también llegue nuestro momento y podamos hacer lo mismo y beneficiarnos", afirma McNish. Últimamente, Audi se ha convertido en un candidato habitual a terminar entre los diez primeros en Fórmula 1. En las últimas seis carreras, sumó puntos en cinco ocasiones. En ese período, solo se quedó sin puntos en Monza.

A partir de 2030, Audi quiere estar en condiciones de luchar por el título mundial en la máxima categoría. En el camino hacia ese objetivo, también deberá llegar en algún momento la primera pole position y la primera victoria.