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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto busca mantener la racha de puntos con Alpine en el GP de Azerbaiyán

Tras puntuar en Madrid, Franco Colapinto confía en el potencial de Alpine para buscar el top 10 en la carrera de Bakú este sábado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana se presenta como una oportunidad importante para el equipo Alpine de seguir demostrando su desarrollo y, para Franco Colapinto, la oportunidad de seguir sumando puntos que reduzcan la diferencia contra su compañero Pierre Gasly.

Colapinto lleva dos carreras consecutivas sumando puntos, pero sobre todo exhibiendo que la adaptación al paquete actualizado de Alpine ha sido positiva. Luego de su séptimo puesto en Madrid, el argentino espera mantener la inercia en Bakú, una pista donde el coche de la marca francesa debería tener una posibilidad de ser competitivo en clasificación como ya fue en Monza y em España.

“Tengo muchas ganas de volver a Bakú para lo que esperamos que sea otro fin de semana de carreras competitivo. Maximizamos el resultado en Madrid y me alegró mucho despedirme de Europa sumando de nuevo unos buenos puntos”, dijo Colapinto en el comunicado oficial del equipo antes de la cita de este fin de semana que, tendrá como particularidad, disputarse el sábado y no el domingo.

“El circuito de Bakú es otro trazado de alta velocidad que combina secciones urbanas con muros muy cercanos; nuestro objetivo será trasladar el nivel de rendimiento mostrado en España a este fin de semana”.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Colapinto destacó que es importante mantener la inercia en cada una de las siguientes fechas dado que no habrá descansos importantes hasta el final del calendario, por lo que cada tiempo en pista será crítico para mejorar el desempeño de un paquete aerodinámico que les ha permitido reducir la diferencia ante Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato de constructores, esto incluso tras haber perdido el podio de Mónaco.

“Entramos en un periodo de gran actividad en las próximas semanas, por lo que es crucial aprovechar al máximo todas las oportunidades que surjan, y Bakú ha ofrecido históricamente mucha acción emocionante. Trabajaremos duro para asegurarnos de estar en la mejor posición posible para sacar partido de estos momentos y aspirar a otro puesto entre los diez primeros, mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato”.

Actualmente, Alpine suma 68 puntos contra 85 de Racing Bulls. En el campeonato de pilotos Colapinto tiene 27 unidades contra 31 de Arvid Lindblad y 41 de Pierre Gasly.

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