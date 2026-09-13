Los comisarios de la FIA sancionan a Gasly al terminar el GP de España

Pierre Gasly recibió cinco segundos de penalización una vez finalizado el Gran Premio de España de Fórmula 1 por un exceso de velocidad en los pits.

El piloto de Alpine arrancó desde la 14° posición tras una mala clasificación el sábado, pero avanzó a la zona de puntos al no detenerse en boxes durante el Virtual Safety Car de la vuelta 15, ya que comenzó la carrera con neumáticos duros.

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Gasly se mantuvo en pista sin detenerse, a la espera de que ocurriera algún incidente que le permitiera pasar por pits y perder menos tiempo, pero eso finalmente no sucedió y cumplió con su parada obligatoria en la penúltima vuelta.

Al hacerlo, Gasly superó el límite de velocidad máxima permitido de 80 km/h por 1,2 km/h, lo que le valió una sanción de cinco segundos que, de todos modos, no afectó su 12° puesto final.

Franco Colapinto, con el otro monoplaza de Alpine, finalizó el Gran Premio de España en la séptima posición.