Los comisarios de la FIA sancionan a Gasly al terminar el GP de España
El piloto francés recibió una sanción de los comisarios deportivos apenas terminada la carrera en Madring.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pierre Gasly recibió cinco segundos de penalización una vez finalizado el Gran Premio de España de Fórmula 1 por un exceso de velocidad en los pits.
El piloto de Alpine arrancó desde la 14° posición tras una mala clasificación el sábado, pero avanzó a la zona de puntos al no detenerse en boxes durante el Virtual Safety Car de la vuelta 15, ya que comenzó la carrera con neumáticos duros.
Gasly se mantuvo en pista sin detenerse, a la espera de que ocurriera algún incidente que le permitiera pasar por pits y perder menos tiempo, pero eso finalmente no sucedió y cumplió con su parada obligatoria en la penúltima vuelta.
Al hacerlo, Gasly superó el límite de velocidad máxima permitido de 80 km/h por 1,2 km/h, lo que le valió una sanción de cinco segundos que, de todos modos, no afectó su 12° puesto final.
Franco Colapinto, con el otro monoplaza de Alpine, finalizó el Gran Premio de España en la séptima posición.
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