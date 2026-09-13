Ganadores y perdedores del decepcionante GP de España de F1 en Madring

La primera visita de la F1 a Madrid en 45 años empezó de forma bastante fluida fuera de la pista, pero su carrera inaugural en el Madring dejó mucho que desear.

Partiendo de una hoja relativamente en blanco, algunos diseños de curvas incómodos y la falta de rectas propiamente dichas hicieron que adelantar fuera prácticamente imposible.

Pero sus curvas rápidas y de alta exigencia al menos nos brindaron un buen espectáculo de clasificación, y permitieron a Lando Norris lucir su extraordinario estado de forma, aunque luego tuvo mala suerte en la carrera.

Ganador: Kimi Antonelli

El Madring de 5,4 km presentó una pista nueva y bastante peligrosa, con muchas incógnitas y, por tanto, muchas trampas en las que Kimi Antonelli podía acabar chocando como líder soberano, pero aún inexperto, del campeonato de F1.

Ya no debería sorprender si has estado prestando atención, pero Antonelli volvió a superar la prueba con nota alta, gestionando con madurez sus neumáticos por detrás de un Norris dominante, y luego beneficiándose de la mala fortuna del piloto de McLaren para llevarse la victoria.

En todo caso, Antonelli le está causando dolores de cabeza a Mercedes porque es demasiado rápido y tiene demasiadas ganas de seguir apretando incluso cuando no hace falta. "Estos neumáticos no son a prueba de balas", tuvo que recordarle su ingeniero de carrera Pete Bonnington. Pero Antonelli parece que sí lo es. Y con George Russell prácticamente agitando la bandera blanca en el campeonato, ¿quién va a detenerlo?

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Perdedor: Lando Norris

¿Cuánta mala suerte se puede tener? Tras una vuelta de otro mundo en la clasificación, que casi se echa por tierra al final pero aun así fue suficiente para la pole, Norris también dominó absolutamente el domingo. Con todos los demás sufriendo con los neumáticos medios propensos al graining, Norris construyó rápidamente una cómoda ventaja, solo para que un coche de seguridad virtual en un momento desafortunado le arruinara la tarde, perdiendo por unos segundos la ventana para hacer una parada barata.

Y con los adelantamientos prácticamente imposibles en el Madring, Norris solo pudo avanzar tras las paradas de Russell y Leclerc por delante de él, y luego no tuvo forma de hacer nada contra el segundo puesto de Max Verstappen.

"Hoy simplemente tuvimos una mala suerte increíble", dijo. "Fui el único de toda la parrilla que no tuvo la oportunidad de hacer la parada. Es simplemente desafortunado. Ha pasado en carreras y ha habido muchas veces en las que me he beneficiado de ello en el pasado y otras en las que he salido perdiendo. Son las carreras".

Lo positivo para Norris es que el vigente campeón del mundo ha continuado con su gran racha de forma de Budapest, Zandvoort y Monza. Su primer stint con los neumáticos medios fue sobresaliente y habría arrasado fácilmente al resto en condiciones de bandera verde.

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Hablando de maximizar resultados, tampoco hubo mucho que reprochar al fin de semana de Verstappen. El Madring no es precisamente uno de los terrenos de caza más felices de Red Bull, con algunas de sus incómodas curvas lentas y pianos que no son el punto fuerte del RB22.

Pero marcharse con un segundo puesto, por delante de coches de McLaren y Mercedes intrínsecamente más rápidos, es más que un resultado sólido. Además, confirma que, aunque todavía le falta velocidad pura, Red Bull está haciendo suficientes mejoras sutiles como para mantenerse con los de cabeza.

"Es una buena confirmación del ritmo que tuvimos en Monza y de nuevo hoy; ayer estuvimos a una décima y media de la pole en una pista mucho más complicada", dijo su jefe de equipo Laurent Mekies.

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Nos habría gustado ver cómo se habría desarrollado la carrera de Lewis Hamilton tras su duelo con Max Verstappen en la salida, que obligó al neerlandés a ceder su posición al piloto de Ferrari. Pero ahí terminó su pelea, ya que el piloto de Ferrari sufrió un fallo en el sistema de frenos que el equipo aún está investigando.

"De repente, el pedal se fue completamente hasta el fondo. Tuve suerte de poder completar la vuelta", dijo Hamilton, y el jefe del equipo Fred Vasseur añadió: "Intentamos arreglarlo desde el muro. Luego volvió y era mejor parar en este tipo de pista. No tiene sentido asumir riesgos".

Eso dejó a Ferrari peleando con una mano atada a la espalda, pero tras un par de fines de semana de ejecución cuestionable, la carrera de Charles Leclerc pareció bien gestionada y su apuesta por alargar mucho con los neumáticos duros podría haberle dado una victoria inesperada en caso de una bandera roja tardía.

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Franco Colapinto ha sido, en general, una versión mejorada del piloto reserva que se subió al Alpine el año pasado. Pero da la sensación de que, desde que el argentino supo que iba a seguir en 2027, ha subido otra marcha. ¿Se ha convertido en un mejor piloto? Quizá. ¿En uno más seguro y confiado? Sin duda.

Su enorme salvada en la temible peraltada de La Monumental en la clasificación casi merecía una entrada por sí sola, y firmó una de sus mejores vueltas de clasificación para meterse en la Q3. En una pista de seguir al líder, eso se convirtió con relativa facilidad en puntos con un séptimo puesto, aunque mostró una sólida gestión de neumáticos para llegar hasta ahí.

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Casi parece cruel que Carlos Sainz y Fernando Alonso reciban una nueva carrera de casa de alto perfil en la capital del país, solo para que el rendimiento de sus respectivos coches la convierta en un fiasco total. Así es el deporte a veces.

Lanzando camisetas a las gradas en La Monumental, saludando a patrocinadores y entregando premios a los comisarios, fue un evento repleto para unos Sainz y Alonso muy solicitados, protagonistas absolutos este fin de semana. Pero cuando bajó la visera, su primera visita oficial al Madring se convirtió en un no acontecimiento.

Un Sainz muy enchufado tampoco se cubrió precisamente de gloria en la carrera, primero embistiendo a Yuki Tsunoda en la salida y luego a Alonso —de entre todos— durante la carrera, lo que le valió una penalización de cinco segundos. Su cruce de declaraciones posterior puso el broche a un fin de semana extraño para los favoritos locales.