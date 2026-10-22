Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto quiere cambiar la historia de Alpine en Austin: "Perdimos el último triplete y necesitamos ganar este"

El piloto argentino aseguró que pudo hacer el "reset" que reclamó después de Singapur y confía en recuperar el nivel que había mostrado durante buena parte de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 22 oct 2026, 18:10

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la intención de dejar atrás uno de los momentos más complicados de su temporada 2026, después de que Alpine terminara sin puntos las tres carreras consecutivas disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur.

El argentino había reconocido después de abandonar en Marina Bay que necesitaba hacer un "reset", tras calificar aquella secuencia de carreras como el peor triplete de su trayectoria en la máxima categoría. Ahora, en la previa de la competencia de Austin, aseguró que el equipo aprovechó los días de descanso para analizar lo ocurrido y preparar su recuperación.

"Creo que necesitábamos un reinicio. Está claro. Perdimos el último triplete y necesitamos ganar este. Así que necesitábamos una especie de pausa, un reinicio y volver a empezar desde cero", declaró Colapinto este jueves en el Circuito de las Américas, en respuesta a una pregunta de Motorsport.com.

El piloto de Alpine explicó que la exigencia del calendario había dificultado encontrar el tiempo necesario para revisar los problemas acumulados durante las últimas semanas.

"Es complicado en la F1, ¿sabés?, cuando todo sucede muy rápido y pasás de un fin de semana a otro y a otro, y después estás en el simulador. Pasamos mucho tiempo en la fábrica durante el intervalo, cuatro días después de la carrera de Singapur".

Franco Colapinto se subió a una Yamaha de MotoGP en el paddock de Austin.

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

El mal momento contrasta con la evolución que Alpine había mostrado después del receso de mitad de temporada. Las mejoras introducidas en el A526 le permitieron ganar competitividad y pelear con mayor regularidad por los puntos, mientras que Colapinto había conseguido resultados alentadores, incluido otro final entre los diez primeros en el Gran Premio de Madrid.

Sin embargo, esa tendencia se interrumpió abruptamente en Bakú, donde un accidente en el final dejó sin puntos al argentino y a su compañero, Pierre Gasly. En Malasia, las sanciones en la parrilla y una elección de neumáticos que no dio el resultado esperado volvieron a perjudicarlo, mientras que Singapur terminó con dos abandonos por problemas mecánicos, tanto en la sprint como en la carrera principal.

"Estuvimos intentando encontrar algo más de rendimiento para el futuro y tratando de entender los problemas que tenemos. Así que sí, creo que, en general, una vez más, no se trata de analizar demasiado las cosas. No necesitamos entrar en un nivel de detalle extremo sobre cada pequeña cuestión", señaló.

"Pero, en general, fueron un par de fines de semana difíciles. En gran medida entendemos por qué, y tampoco tuvimos la mejor suerte. Eso se puede ver claramente. Así que, una vez más, necesitamos un poco de suerte en esta última parte del año, pero estoy seguro de que podemos tener un buen final de temporada".

Uno de los principales interrogantes que dejó el último triplete fue la diferencia entre el rendimiento de Alpine en clasificación y los resultados que consiguió durante las carreras.

Pierre Gasly había reconocido previamente en Austin que el equipo encuentra mayores dificultades los domingos, especialmente por el comportamiento de los neumáticos, y advirtió que algunas de las limitaciones del monoplaza no podrán resolverse hasta la próxima temporada.

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Colapinto, sin embargo, ofreció una interpretación algo más optimista y recordó que Alpine también había demostrado un buen ritmo de carrera en distintos momentos del campeonato.

"Siento que, en general, fuimos competitivos los sábados, sin duda. Los domingos también fuimos fuertes. Durante la mayor parte del año estuvimos ahí arriba y, en las carreras en las que estuvimos luchando por los puntos, nos vimos muy fuertes", sostuvo.

El argentino consideró que las características particulares de algunos circuitos también contribuyeron a las dificultades recientes.

"Es cierto que, para mí, Malasia es difícil de evaluar por el clima y lo rugoso que es el circuito. Creo que fue algo muy específico".

"Pero después, en general, otra vez, Bakú, Madrid, las carreras con mucho calor, ¿sabés?, y durante toda esta temporada europea de mucho calor fuimos fuertes los domingos. Así que no creo que sea algo por lo que debamos preocuparnos demasiado".

Aunque admitió que Alpine suele mostrar su mejor versión a una vuelta, Colapinto rechazó que eso signifique que el A526 carezca de competitividad en las carreras.

"Creo que normalmente somos más fuertes los sábados que los domingos, esa es una realidad, pero eso no significa que seamos lentos los domingos. Somos buenos y, una vez más, creo que estamos buscando extraer más ritmo del coche".

Colapinto confía en recuperar los puntos durante el triplete americano

El piloto de 23 años también utilizó el Gran Premio de Singapur como ejemplo para defender el potencial del monoplaza, pese a que Alpine se marchó del circuito de Marina Bay sin sumar unidades.

"En Singapur no fuimos lentos. Creo que Pierre terminó muy cerca del Racing Bulls. No lo recuerdo exactamente, pero creo que estuvieron muy cerca. Éramos igual de rápidos, pero realmente no se puede adelantar", comentó.

"Una vez más, creo que no necesitamos analizar demasiado las cosas. Creo que el coche es rápido y que también es bueno en carrera. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo".

Con 27 puntos acumulados en el campeonato y varios resultados entre los diez primeros a lo largo de 2026, Colapinto buscará recuperar la regularidad que había mostrado antes de las últimas tres carreras.

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