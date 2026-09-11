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Fórmula 1 GP de España

Colapinto termina preocupado el viernes del GP de España por un Alpine “impredecible y raro” en Madring

El piloto argentino terminó 15° el primer día de acción en el nuevo circuito de F1 en Madrid.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto tuvo un viernes complicado con Alpine para arrancar el fin de semana del Gran Premio de España, 14° ronda de la temporada 2026 que se disputa por primera vez en la pista semiurbana de Madring.

El piloto de 23 años comenzó con el 13° mejor tiempo en el primer entrenamiento libre, delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo, pero cerró la jornada en la 15° posición, cuatro puestos por detrás del francés.

Pese a que el intento de vuelta rápida de Colapinto con los neumáticos blandos se vio afectado al encontrarse con un Liam Lawson que transitaba lentamente, el argentino se mostró disconforme con el rendimiento general del A526.

"Creo que fue un día difícil. Estábamos lejos en la primera práctica, pero creo que había mucho por mejorar. En la segunda no dimos ningún salto. Creo que lo que intentamos mejoró adelante un poco. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal", dijo Colapinto a ESPN Argentina al terminar la actividad del viernes en Madrid.

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Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que de vuelta el auto fue muy impredecible y un poco raro, la verdad, de manejar hoy. No dimos el paso de la FP1 a la FP2 que tendríamos que haber dado. Así que nada, hay que intentar entender".

Alpine se encuentra en lucha directa con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores, pero Colapinto se mostró preocupado luego de que Arvid Lindblad terminara cuarto y Yuki Tsunoda fuera octavo el viernes.

"Estamos años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué", comentó.

Respecto a lo que viene en el fin de semana, Colapinto advirtió sobre lo difícil que será adelantar a otros pilotos el domingo debido a las características de la pista, lo que hace que la clasificación del sábado tome un valor mayor al habitual.

"Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible prácticamente pasar a nadie, así que veremos qué pasa el domingo. Pero creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y por entender", finalizó.

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