Antonelli supera a los Ferrari en la FP2 del GP de España, con Colapinto en el top 15 y Checo Pérez en 19°

Kimi Antonelli, de Mercedes, lideró la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de España por escaso margen sobre los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El líder del campeonato marcó una mejor vuelta de 1m33s662 durante los simulacros de clasificación con neumáticos blandos para aventajar a Leclerc y a Hamilton por 0s113 y 0s149, respectivamente.

Arvid Lindblad sorprendió al marcar el cuarto mejor tiempo para Racing Bulls, pero el británico terminó el día contra las barreras al chocar en la curva 13 y causar una bandera roja.

George Russell, que había liderado la primera práctica, solo pudo ser quinto en la FP2, a tres décimas de Antonelli, seguido de Max Verstappen, de Red Bull, y de Oscar Piastri, que fue el único piloto de McLaren en pista, ya que una falla en la caja de cambios dejó sin tiempos a Lando Norris.

Yuki Tsunoda fue octavo con el segundo Racing Bulls, seguido del Haas de Esteban Ocon y el Red Bull de Liam Lawson.

Franco Colapinto terminó la jornada en la 15° posición con un mejor registro personal de 1m35s886 después de verse afectado por el tráfico y por la bandera roja durante su simulacro de clasificación, mientras que Sergio Pérez fue 18° con 1m37s195.

Así se desarrolló la FP2 del GP de España:

La segunda práctica libre comenzó a las 17:00, hora local, con más calor que la FP1: 30 grados de temperatura ambiente y 52 sobre el asfalto madrileño.

Al igual que en la primera sesión, los Haas lideraron el pelotón al salir del pitlane cuando el semáforo se puso en verde, nuevamente con los neumáticos medios —los C3 de Pirelli— como los elegidos por la mayoría para arrancar.

A los cinco minutos, Leclerc marcaba el rumbo con 1m35s557, seguido por Hamilton a tan solo 35 milésimas para un 1-2 parcial de Ferrari.

Colapinto se puso en marcha con una vuelta de 1m37s517, delante de Gasly, antes de mejorar a 1m36s142 para mantenerse dentro de los diez primeros en la primera parte de la sesión.

Franco Colapinto, Alpine, en acción el viernes en el Madring. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Checo Pérez giraba en 1m38s003 y era 16° en un clasificador al que aún le faltaban los tiempos de Lando Norris y Fernando Alonso, el primero por el mencionado problema en la caja de cambios y el segundo por una falla en el embrague que lo había dejado a pie al final de la FP1.

Al llegar a los diez minutos, los Mercedes desplazaron a los Ferrari: Antonelli marcaba el rumbo con 1m34s428, seguido por Russell a dos décimas, aunque Leclerc rompería el doblete al colocarse a una milésima del italiano poco después.

Verstappen llevó a su Red Bull a lo más alto del clasificador con un tiempo de 1m34s378, pero luego esa vuelta le fue eliminada por exceder los límites de la pista en la curva 17 del circuito.

Los dos pilotos de Mercedes fueron los primeros en bajar la marca de referencia de la FP1 (1m34s077): Antonelli giró en 1m33s926, seguido por Russell a 0s099, al cumplirse los primeros 20 minutos de la práctica.

Cumplida la media hora inicial, comenzaron a verse los simulacros de clasificación y Antonelli se mantuvo adelante con una vuelta de 1m33s662 montando los neumáticos blandos, seguido por Leclerc y Hamilton, con una décima y media separando a los tres primeros.

Colapinto perdía tiempo en su vuelta rápida al encontrarse con Liam Lawson a la salida de la curva La Monumental y su registro de 1m35s886 apenas le permitía mejorar su marca de la FP1 y dejaba 14° al argentino, mientras que Checo Pérez era 18° con 1m37s195 en esos momentos.

Lindblad estaba teniendo un gran día tras marcar el cuarto mejor tiempo con 1m33s890, pero más tarde causaría la única bandera roja del día para la F1 al perder el control de su Racing Bulls en la aproximación a la curva 13 y golpear las defensas a 25 minutos del final.

Poco antes de la detención de la sesión, Gasly logró una vuelta de 1m34s959 para avanzar a la décima posición, mientras que la bandera roja tomó a Colapinto en una vuelta de salida de los pits.

La bandera verde regresó con 13 minutos por delante en la sesión y el foco en la parte final estuvo puesto en el ritmo de carrera, pero sí hubo tiempo para que Tsunoda se metiera octavo con una vuelta de 1m34s758, sacando a Gasly del top 10 en el proceso.

Alonso, que apenas había dado unas vueltas antes de la bandera roja, marcó su primer registro competitivo en los minutos finales con 1m37s780 y terminó en la 17° posición.

La actividad de la F1 en Madrid continuará el sábado con la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación que ordenará la parrilla de salida para el Gran Premio de España.