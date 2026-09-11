Lo que aprendimos de las prácticas del viernes del GP de España de F1 2026 en Madring

George Russell fue el piloto más rápido en tandas largas con mucho combustible a bordo. Su rival más cercano fue Max Verstappen, de Red Bull, durante las sesiones de entrenamientos del viernes previas al Gran Premio de España de Fórmula 1. El neerlandés fue solo 0,13 segundos por vuelta más lento tras ajustar por los diferentes compuestos de neumáticos y la duración de los stints.

El líder del campeonato mundial Kimi Antonelli fue el tercer piloto más rápido en tandas largas, aunque quedó a 0,55 s por vuelta de Russell.

Ferrari y McLaren decepcionaron en todos los aspectos en las simulaciones de carrera. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton fueron alrededor de nueve décimas de segundo por vuelta más lentos que Mercedes, mientras que la tanda larga de Oscar Piastri fue incluso 1,51 s por vuelta más lenta. Su compañero de equipo Lando Norris no pudo completar ninguna tanda larga debido a problemas técnicos.

¿Mercedes aún no ha mostrado todo?

La competencia puede estar especialmente preocupada al mirar atrás al pasado fin de semana en Italia. Allí, Mercedes todavía estaba al nivel de Ferrari en las tandas largas del viernes, mientras que McLaren estaba a dos décimas de segundo del ritmo.

Sin embargo, el domingo de carrera, las Flechas Plateadas acabaron siendo ocho décimas por vuelta más rápidas que ambos equipos.

Por tanto, tradicionalmente Mercedes parece mostrar menos los viernes que la competencia, lo que podría ser un mal presagio para el resto del fin de semana. Sin embargo, también se requiere cautela, ya que la pista de Madrid es nueva. Por ello, se pueden esperar cambios de puesta a punto más importantes para el sábado.

La competencia también parece estar más cerca a una sola vuelta. Si se suman los mejores tiempos por sector de cada piloto, Charles Leclerc podría teóricamente haber marcado la vuelta más rápida con un 1:33.478. Sin embargo, de los seis mejores pilotos, solo Arvid Lindblad pudo combinar todos sus mejores tiempos por sector en una sola vuelta.

¿Tiene Mercedes una mejor gestión de la batería?

No obstante, sigue en pie la pregunta de dónde procede la ventaja de Mercedes, especialmente en las tandas largas. Y la respuesta parece clara: la competencia está perdiendo demasiado tiempo en el sector final.

Mercedes ya pudo marcar el mejor tiempo en el tercer sector durante las simulaciones de clasificación, pero con mucho combustible a bordo, el equipo aparentemente puede ampliar aún más esa ventaja.

Ferrari parece estar lejos del ritmo de Mercedes. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al observar los datos de telemetría, se aprecia que Mercedes parece usar menos potencia de la batería en el primer sector, pero aun así es solo marginalmente más lento que la competencia. En el sector final, sin embargo, Mercedes tiene una clara ventaja de velocidad punta, que parece dar sus frutos especialmente en el mapeo de tandas largas.

Mientras Mercedes destaca en el sector final, Ferrari puede sumar puntos en el primer sector, mientras que Max Verstappen y Red Bull son muy fuertes en el rápido segundo sector. McLaren es el único equipo que es consistentemente demasiado lento en los tres sectores.

Zona media: ¿De dónde ha salido Haas de repente?

Racing Bulls volvió a acaparar los titulares en la zona media el viernes, y por dos razones.

En primer lugar, Arvid Lindblad terminó cuarto en la segunda sesión de entrenamientos, a solo 0,228 s del ritmo. Sin embargo, poco después provocó un fuerte accidente que causó una bandera roja.

Como resultado, Racing Bulls no pudo completar tandas largas realmente representativas. Su compañero de equipo Yuki Tsunoda también siguió un programa diferente y completó sus simulaciones de clasificación y carrera en un solo stint, probablemente con poca carga de combustible.

Eso significó que Haas registró en realidad el mejor ritmo de tanda larga en la zona media. Esteban Ocon quedó a solo 0,92 s por vuelta del Mercedes de Russell durante su stint, lo que situó al francés prácticamente al nivel de Ferrari.

Alpine (+1.60), Audi (+2.20), Williams (+2.58), Cadillac (+4.00) y Aston Martin (+4.33) siguieron por detrás, con algunas diferencias considerables.

Racing Bulls had a strong Friday Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, también se requiere cautela aquí, dado que este es el debut del circuito de Madrid. Todavía hay mucho potencial para los trabajos de viernes a sábado alteren el panorama.

"Seis paradas": ¿Cuán alta es la degradación de los neumáticos en Madrid?

El rendimiento de algunos equipos no fue la única sorpresa del viernes. El comportamiento de los neumáticos también fue inesperado. Al ser un circuito urbano con lo que es esencialmente una superficie de asfalto lisa, inicialmente no se esperaba una alta degradación de los neumáticos. Sin embargo, eso podría estar cambiando ahora.

"Al principio fue complicado porque la pista tiene muchísimo agarre, aunque el asfalto es completamente nuevo", explicó el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, a Sky. "Y curiosamente, tenemos el problema opuesto al que esperábamos. No conseguimos del todo llevar el neumático a temperatura. Lleva una vuelta y luego mejora un poco. Pero, por supuesto, la degradación del neumático es increíble, debido al agarre."

Cuando se le preguntó de forma más específica, Wolff habló de "ocho décimas de degradación por vuelta" en la primera sesión de entrenamientos libres.

"Nunca habíamos visto eso antes", dijo Wolff. "Nuestro jefe de estrategia dijo seis paradas. Pero creo que al final será una parada."

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

No obstante, la degradación en la segunda sesión de entrenamientos libres también rondó las tres décimas por vuelta durante las tandas largas. Por el momento, eso apunta más a una carrera a dos paradas que a una estrategia de una sola parada.

Sin embargo, más rodaje debería aportar más agarre a la pista, lo que podría reducir la degradación de los neumáticos a lo largo del fin de semana.

Lo poco clara que sigue siendo la situación de los neumáticos también puede verse en una declaración contrastante del jefe de motorsport de Pirelli, Dario Marrafuschi, también hablando con Sky: "El agarre del asfalto es realmente bueno, así que lo más probable es que tengamos menos degradación de la esperada."

El desarrollo del resto del fin de semana en Madrid mostrará quién acaba acertando con su predicción.