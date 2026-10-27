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Colapinto no estará en la FP1 del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su coche

El piloto argentino arrancará su actividad en el Gran Premio de México de Fórmula 1 desde el segundo entrenamiento libre este viernes.

Federico Faturos

Editado: 27 oct 2026, 15:29

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto se perderá el primer entrenamiento libre del Gran Premio de México de Fórmula 1. Alpine confirmó que Gabriele Minì ocupará su monoplaza en la FP1 del viernes como parte del cumplimiento de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos.

El argentino comenzará su actividad en pista durante la segunda práctica, por lo que tendrá una sesión menos para preparar un fin de semana en el que buscará volver a terminar una carrera después de los abandonos en Singapur y Estados Unidos.

"Con Gabriele en mi coche para esta sesión obligatoria de entrenamientos libres con un novato, tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros", expresó Colapinto en la previa que difundió Alpine.

El piloto de 23 años llega a México después de una carrera en Austin condicionada por una penalización que lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y por el contacto con Arvid Lindblad dañó su monoplaza y lo llevó a retirarse.

"Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin después de que el coche sufriera daños en el incidente con Arvid. Habíamos progresado razonablemente teniendo en cuenta que largamos desde atrás y con los neumáticos duros, pero ahora estamos completamente enfocados en Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo", señaló.

El Autódromo Hermanos Rodríguez presenta un desafío particular por su ubicación a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire reduce tanto la carga aerodinámica como la resistencia al avance, lo que obliga a encontrar una puesta a punto adaptada a esas condiciones.

Tradicionalmente, los equipos utilizan configuraciones de alta carga aerodinámica y, aun así, alcanzan algunas de las velocidades más elevadas de la temporada en la recta principal de 1,2 kilómetros.

"La altitud también sumará un desafío diferente, así que tendremos que ajustar la puesta a punto del coche para afrontar unas condiciones bastante particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible", explicó Colapinto.

El argentino también destacó el ambiente que genera el público mexicano, especialmente en el sector del estadio.

"El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es una pista especial para correr y se vive un gran ambiente con los aficionados mexicanos. Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la sección del estadio, que es una de las partes más singulares de cualquier circuito de todo el año", afirmó.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Para Minì, la FP1 representará su primera participación en una sesión oficial de un fin de semana de Fórmula 1. El italiano integra la Academia Alpine desde 2023 y ocupa la cuarta posición del campeonato de Fórmula 2, con dos victorias y otros siete podios cuando quedan cuatro carreras por disputar.

Aunque será su estreno en un gran premio, ya tiene experiencia con coches de Fórmula 1 gracias al programa de pruebas con monoplazas anteriores (TPC) de Alpine, en el que ha conducido regularmente el A525 de la temporada pasada.

"Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar en las categorías de formación, participar en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí", expresó Minì.

El italiano explicó que se preparó en Enstone mediante trabajo en el simulador y reuniones con los ingenieros, con la intención de aportar información útil para el resto del fin de semana.

"Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible en pista y ayudar a proporcionar datos y comentarios valiosos al equipo para preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco aspiran a sumar puntos", concluyó.

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