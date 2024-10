Por qué Colapinto llega bien a Austin después de ser "tirado a los leones"

Franco Colapinto vivió un mes de locura tras ser anunciado el pasado martes 27 de agosto como nuevo piloto de la escudería Williams de F1 en reemplazo de Logan Sargeant para los últimos nueve grandes premios de la campaña 2024.

El piloto argentino debutó inmediatamente ese fin de semana en el Gran Premio de Italia, donde completó la carrera sin errores para terminar 12º en el clasificador, a 14 segundos de su compañero Alexander Albon.

Dos semanas después, Colapinto tuvo su segundo examen en la F1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde aprobó con creces al entrar en la Q3 en la sesión de clasificación y terminar octavo el domingo en el circuito urbano de Bakú para sumar sus primeros puntos. Al siguiente fin de semana, el piloto de 21 años volvió a subirse a su FW46 para otro duro desafío, el Gran Premio de Singapur, donde fue 11º tras haber luchado nuevamente por los puntos.

Cuatro semanas pasaron desde la cita en el circuito de Marina Bay hasta la de este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, y Colapinto explicó la importancia de haber tenido este tiempo para trabajar junto a Williams en lo que aún es su adaptación a la F1.

"Fue muy importante, y creo que todo llegó muy rápido. Fue como un balde de agua fría en muchos momentos. Me tiraron con los leones, y me dijeron: 'hacé lo que puedas'. E intenté hacerlo lo mejor que pude, y hacer todo lo básico bien y manejarlo más rápido que pude. Estas tres semanas fueron muy útiles. Trabajé mucho con el equipo. Estuve muchos días en Inglaterra, estuve muchos días con los ingenieros, y creo que me ayudó bastante", dijo Colapinto al ser preguntado por Motorsport.com el jueves sobre el valor que tuvo para él este receso en la temporada.

Franco Colapinto, Williams Racing, atiende a los fans el jueves en Austin. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La cita de Estados Unidos marca el primer fin de semana de formato sprint para el argentino, algo que no pasa desapercibido para Colapinto, así como los desafíos que tiene la pista de Austin, en especial sus curvas rápidas.

"Por supuesto, llegar a un fin de semana sprint va a ser difícil. No va a ser fácil tener sólo un entrenamiento libre en una pista que no conozco, con un auto que conozco, pero no tanto. Así que todavía tengo muchas cosas que aprender. Y en una pista que es de tan alta velocidad, podemos decir que es la primera pista de alta velocidad desde que empecé a correr en la Fórmula 1. Así que hay muchos desafíos, y hay muchas cosas nuevas otra vez. Así que las expectativas son cero, y ahora vamos paso a paso y a ver dónde terminamos, al igual que las otras carreras", comentó.

Por último, Colapinto descartó que exista un peligro de enredarse en los detalles del manejo de un coche de Fórmula 1 ahora que tuvo más tiempo para conocer más los secretos y las herramientas que tiene en el FW46 de Williams.

"Era más difícil perderse en los detalles cuando me tiraban tantos detalles juntos. Ahora, al menos, tengo tiempo para entender un poco más y aprender un poco más qué hace cada cosa y cuál es la razón de cada pequeña cosa", dijo.

"Creo que ahora va a mejor, no a peor. Ahora me siento un poco más cómodo con el equipo, más cómodo con los ingenieros, los mecánicos, y esto es un poco más como una familia. Así que en todo caso está mejorando. Sólo tenemos que seguir creciendo como equipo y seguir mejorando en la conducción y abajo del auto", finalizó.