Albon explica cómo se beneficia por tener a Colapinto en Williams

Alex Albon llegó al equipo Williams para la temporada 2022, y desde entonces se transformó en el piloto líder del equipo de Grove, que se encuentra en una etapa de reconstrucción con el objetivo de volver a pelear en lo alto de la F1 en los próximos años.

Sin embargo, el piloto anglo-tailandés era hasta ahora la única referencia del equipo capaz de aspirar a un lugar en la Q3 o sumar puntos, tal como lo demuestra el hecho de que Nicholas Latifi y Logan Sargeant sumaron entre los dos solo un punto en los dos años y medio que fueron compañeros de Albon en Williams.

La llegada de Franco Colapinto para tomar el lugar del piloto estadounidense desde el GP de Italia en agosto pasado cambió la situación del equipo, ya que el argentino demostró tener la velocidad para estar cerca de Albon, e incluso por delante de su compañero, tal como plasmó en apenas su segunda participación en la F1 en Bakú.

"Desde luego. Ayuda de muchas maneras"¸ respondió Albon el jueves en Austin al ser preguntado por las ventajas de tener ahora un compañero de equipo competitivo al otro lado del garaje.

"Obviamente, (me ayuda) tener un punto de referencia, pero también en términos de estrategia. Podemos hacer cosas. Especialmente en el mediocampo, donde hay tanta presión, dependes bastante de la estrategia para sumar puntos".

Franco Colapinto, Williams Racing, junto a aficionados argentinos en Austin Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"La batalla en el mediocampo está dividida por una décima y media, dos décimas entre todos. Hay una gran tendencia este año donde un piloto va corto y otro va largo en el primer stint. Cuando puedes tener a un piloto que es capaz de estar ahí y hacer quizás lo contrario o intentar sacar a otro piloto de delante de cualquier situación que podamos necesitar, se convierte en algo realmente útil", detalló.

Albon comentó también que no se sorprendió por ver a Colapinto siendo rápido al volante del FW46, pero que sí estaba impresionado con el rendimiento general del joven piloto de 21 años.

"Estoy impresionado. Yo no diría sorprendido. Creo que ya fue rápido en el test que hizo en Silverstone este año y se lo ha tomado con mucha comodidad. Parece que no está tenso. Está relajado, que es lo mejor que puedes estar cuando te suben a un coche de Fórmula 1 a mitad de temporada. Así que no estoy sorprendido, pero sí gratamente impresionado", dijo.

En cuanto a las aspiraciones de Williams para el Gran Premio de Estados Unidos, Albon indicó que espera continuar con la buena forma del equipo para aspirar a terminar en los puntos en Austin.

"Hemos tenido una buena racha de carreras. Creo que hemos dado un paso adelante desde nuestra actualización. Todavía no estamos del todo contentos con el coche, y sabemos que hay más entendimiento y más cosas por venir. Así que hemos tenido mucho tiempo para revisar los datos de las últimas semanas para ver dónde podemos ir más rápido".

Creo que vamos a necesitar un poco más de rendimiento para sumar más puntos. Pero ahora estamos en una buena tendencia. Siento que el impulso está con nosotros. Así que, sí, no veo por qué no podemos sumar puntos en las próximas carreras y especialmente este fin de semana", finalizó.