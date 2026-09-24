Colapinto apunta a "la Q3 y puntos" en Bakú pese a un jueves inconsistente con el Alpine

Franco Colapinto se mostró ilusionado el miércoles al llegar al circuito urbano de Bakú, pero las prácticas del viernes le presentaron algunos desafíos al piloto de 23 años, en especial la primera, donde fue 18°, antes de mejorar a 11° en la segunda.

El piloto de Alpine finalizó la jornada con una mejor vuelta personal de 1m45s479 que lo dejó a las puertas del top 10, aunque a seis décimas de lo conseguido por su compañero de equipo, Pierre Gasly, que fue séptimo.

"Falta un poco. Creo que nos está ayudando un poco la mejora de pista. Al principio estaba más sucio también y creo que a nuestro auto le venía un poco peor todavía", comenzó Colapinto a analizar el día en diálogo con ESPN Argentina.

"Ahora mejor. Dimos un pasito con el auto, así que un poquitito mejor, pero falta y no me siento muy cómodo, así que entenderé hoy a la noche un poco el por qué", agregó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Colapinto se quejó especialmente de dificultades al momento de frenar e ingresar a las curvas, dos aspectos clave en la pista urbana de Bakú.

"No estoy muy consistente como otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva, que es lo que me está costando un poco. A trabajar hoy a la noche y mejorar".

Colapinto viene de completar uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España disputado en la pista callejera de Madrid, donde también tuvo inconvenientes el primer día antes de dar un salto de rendimiento en la clasificación, donde fue séptimo, y en la carrera, donde logró ese mismo resultado.

Con eso en mente, al ser preguntado si veía posible llegar nuevamente a la Q3, el argentino no dudó y elevó la apuesta: "Sí, y puntos".