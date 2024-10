Colapinto cambia de ingeniero de carrera en el GP de México de F1

Franco Colapinto ha tenido un gran aliado desde que llegó a la F1 para reemplazar a Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Italia. Se trata de Gaetan Jego, su ingeniero de carrera, quien se ha desempeñado como guía del piloto argentino en sus primeras participaciones en máxima categoría.

Ambos han formado una muy buena relación en el poco tiempo que llevan trabajando juntos, tal como lo demuestran las palabras con las que el ingeniero francés, quien previamente se desempeñaba con Sargeant, describió al argentino en una reciente entrevista con Motorsport.com.

"Es un joven encantador. Creo que todo el mundo lo adora. No puedes no adorar a Franco. Es adorable. Creo que es una buena palabra. Pero también es rapidísimo. Creo que a todos nos sorprendió lo rápido que es con un monoplaza de Fórmula 1. No creo que estuviera aquí si no esperáramos que fuera rápido, pero quizá no tanto. Así que creo que eso nos sorprendió mucho", dijo Jego sobre Colapinto.

Franco Colapinto, Williams Racing, junto a miembros del equipo el jueves en México. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sin embargo, ambos no están trabajando juntos en pista en el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, según confirmó el equipo Williams a Motorsport.com.

Jego regresó a Inglaterra después de la ronda del pasado fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin y no viajó a la capital mexicana por el cumpleaños de su hijo. De todos modos, el francés está trabajando a distancia desde la fábrica de Williams en Grove y planea regresar a su actividad normal en las carreras a partir de la siguiente cita en Brasil.

El rol de ingeniero de carrera de Colapinto en el Gran Premio de México lo está realizando Ed Regan, quien trabaja en Williams desde abril del año pasado y llegó luego de haber tenido experiencias en la F1 en Manor, Sauber y más recientemente en Haas. El británico ya había cumplido la función de ingeniero de carrera con Sargeant en México en 2023.