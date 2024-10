¿La mejor descripción de Colapinto? "Es adorable y rapidísimo a la vez"

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha sido calificada por muchos como una bocanada de aire fresco para la categoría, ya que el piloto de 21 años combina carisma y velocidad en porciones iguales, con lo que ha cautivado a los aficionados alrededor del mundo y a muchos miembros importantes del paddock.

Gaetan Jego, que hasta hace un par de meses era el ingeniero de carrera de Logan Sargeant, ocupa ahora ese papel con Colapinto, por lo que es quien más tiempo pasa junto al argentino, tanto en los fines de semana de F1 como en la fábrica de Williams.

"Es un joven encantador. Creo que todo el mundo lo adora. No puedes no adorar a Franco. Es adorable. Creo que es una buena palabra", respondió Jego en una entrevista con Motorsport.com al ser preguntado cómo describiría a Colapinto.

"Pero también es rapidísimo. Creo que a todos nos sorprendió lo rápido que es con un monoplaza de Fórmula 1. No creo que estuviera aquí si no esperáramos que fuera rápido, pero quizá no tanto. Así que creo que eso nos sorprendió mucho", agregó.

Al continuar hablando sobre la personalidad de Colapinto, Jego recordó cómo tuvo que convencerlo para que deje de tomar el autobús para llegar a la fábrica de Williams ubicada en Grove, Inglaterra.

“Dormía en un hotel que no estaba lejos de la fábrica. Siempre venía a la fábrica en autobús. No quería tomar un taxi. Tuve que presionarlo y decirle: 'Estás ahí. Tienes que usar tus privilegios. No tengas miedo de utilizar tus privilegios. Tienes que protegerte. Utiliza todos los privilegios que puedas para hacerte la vida más fácil'. Y luego, en algún momento, aceptó y ahora toma un taxi".

Franco Colapinto, Williams, y Gaetan Jego, su ingeniero de carrera Photo by: Williams F1

"Creo que todavía está en este mundo de pre-F1 y poco a poco está tratando de entender cuánto es diferente la F1 a todo lo que ha hecho antes. Así que es bastante refrescante. Es bastante agradable para ser sincero".

"Me gusta que en Argentina estén felices con lo que hago con Colapinto"

Gaetan Jego se ha ganado el cariño y reconocimiento de los aficionados argentinos de Colapinto, no solo por ser un factor importante en los resultados que está obteniendo el piloto de Williams, sino también por su manera de cuidarlo desde que llegó a la F1.

"¿Lo soy? Debería irme de vacaciones. Tal vez pueda encontrar un buen hotel o algo así", bromeó cuando se le recordó lo popular que es en el país.

"Sí, me lo han dicho. Para ser justos, no miro demasiado las redes sociales, pero mi pareja y también mi ingeniero de rendimiento, Marco Fuga, que nos está ayudando mucho a poner a Franco al día, él sí mira más las redes sociales y me lo dijo, y eso es bastante divertido", agregó.

Un momento especialmente viral desde que Jego trabaja con Colapinto fue el día del debut en el Gran Premio de Italia, cuando el francés buscó tranquilizarlo momentos antes de la salida. “Yo te guiaré”, le dijo.

"Recuerdo que, después de Monza, le dije algo a Franco antes de la carrera que hizo que la gente reaccionara mucho. Es bastante bueno, para ser sincero, es agradable. Me gusta que la gente esté contenta con lo que hago. No creo que haya cambiado realmente lo que hago. No lo hago por eso, pero estoy bastante contento de que haga feliz a la gente", comentó.

Si bien nunca visitó Argentina, Jego asegura que le encantaría poder estar en la tierra de Colapinto en algún momento, aunque reconoce que el calendario de la Fórmula 1 no lo hace fácil.

"Mientras me vaya bien con Franco, sí, ¿por qué no?", dijo entre risas.

"Solo he estado en Sudamérica por trabajo. Nunca he estado de vacaciones. Definitivamente es un lugar increíble. Hay muchas cosas para ver. Creo que toda Sudamérica: Brasil, Argentina, Chile, todos estos países. Tienes que ir allí algún día. Hay lugares increíbles para visitar y visitar".

"Espero poder hacerlo. La F1 no nos ayuda mucho con el calendario, no tienes mucho tiempo y, cuando tienes vacaciones, a veces te gusta ver a la familia y a los amigos. No vas al otro lado del mundo. Pero sí, espero que todavía me queden muchos años por delante para poder hacerlo algún día", finalizó.