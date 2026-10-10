Franco Colapinto necesitaba un buen resultado en la clasificación para la carrera del domingo en Marina Bay para cerrar el sábado de buena manera, tras la falla que lo dejó fuera de carrera en la sprint, pero no fue el caso.

El piloto de 23 años comenzó bien la sesión al marcar el noveno mejor tiempo (1m33s261) en la Q1, a tan solo 79 milésimas de la marca de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, la siguiente fase de la clasificación resultó un "desastre", según las propias palabras de Colapinto.

El argentino arrancó la Q2 con una vuelta de 1m33s866 y su siguiente intento, que incluyó un ligero golpe contra el muro al final de la vuelta, fue de 1m33s787, lo que lo dejó 16° y último en esa fase de la clasificación. Gasly, por su parte, fue décimo con 1m32s602.

Colapinto, que sufrió por la falta de agarre en el tren trasero de su A526, se mostró sorprendido por el rendimiento del monoplaza.

"Perdimos mucho el balance del auto. En el último run de Q2 fue un desastre", dijo Colapinto a ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Creo que fue uno de los peores balances que tuve en mucho, mucho tiempo. Así que no, no entiendo el porqué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, así que sentía como que tenía bastante por venir. Y nada, la verdad, la Q2 fue un desastre", insistió.

Colapinto también compartió sus sensaciones con la prensa escrita, entre cuyos representantes estuvo Motorsport.com, y admitió que estaba "perdido" por el cambio en el comportamiento del auto entre la Q1 y la Q2, con apenas unos minutos de diferencia.

"Muy extraño, no tenía agarre trasero en la última vuelta", comentó.

"Fue extremadamente malo, fue el peor balance que tuve en todo el fin de semana. Estoy un poco perdido, para ser sincero, porque en la Q1 parecía bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no venían tan mal, pero después fue muy, muy malo".