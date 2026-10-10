Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Singapur

Verstappen repite la dosis y gana la pole para el GP de Singapur, Colapinto 15° y Sergio Pérez 19°

Max Verstappen repitió su actuación del viernes y logró la posición de privilegio para la carrera del domingo donde busca repetir el doblete de la sprint.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen volvió a sacar el talento del viernes por la noche y, ahora, se apuntó la pole position para la carrera que más importa, la del domingo, superando a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Franco Colapinto fue eliminado en la Q2 tras un contacto con el muro, mientras que Sergio Pérez en la Q1. El argentino partirá 15 y el mexicano en 19 por la sanción a George Russell

Q1

La primera ronda de eliminación tuvo a Lewis Hamilton como el protagonista llevando a su Ferrari a la primera plaza con un cronómetro de 1m32.680s superando a Charles Leclerc por 0.094s con Lando Norris y Oscar Piastri en tercero y cuarto por delante de un sorprendente Audi de Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto logró su pase a la Q2 en la última vuelta saliendo de la ronda de eliminación.

Sergio Pérez quedó eliminado en la posición 20, tal como el día anterior para la carrera sprint y, de nuevo, por delante de su compañero en Cadillac, Vallteri Bottas.

Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Isack Hadjar, que tuvo problemas mecánicos y no rodó, ocuparon de las posiciones 17, 18, 19 y 22 respectivamente.

La parrilla de salida:

Q2

Hamilton repitió la dosis y se colocó en la cima con un tiempo de 1m31.529s superando por 0.110s a Verstappen seguido por Norris, Leclerc, Antonelli y George Russell en sexto, con hasta seis décimas de diferencia.

El argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la posición 16 luego de sufrir un contacto en su último intento en la parte final del circuito con sus neumáticos derechos rozando el muro, esto consecuencia de una pérdida de equilibrio.

Nico Hulkenberg se colocó 11 seguido por Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto.

Q3

En el momento definitivo, Max Verstappen apretó el acelerador en el primer intento de la ronda final para colocarse en la cima con un registro de 1m31.373s superando por 0.123s a Hamilton, quien había sido el más veloz en la Q1 y la Q2. Andrea Kimi Antonelli colocó el primer giro en tercero a 0.189s del puntero.

Charles Leclerc y Lando Norris cerraron el top cinco hasta ese momento con Russell, Piastri, Liam Lawson, Pierre Gasly y Arvid Lindblad cerrando los 10 primeros.

En el segundo intento, Verstappen no tuvo que hacer ningún nuevo intento y se llevó la pole. Leclerc logró mejorar para superar a Hamilton colocándose a 0.054s del cuatro veces campeón del mundo.  

Más de la F1 :

Antonelli quedó en cuarto puesto a 0.189s de Verstappen con Norris en quinto.

George Russell se ubicó sexto, pero por su sanción de motor pasará al fondo de la parrilla. Esto elevó a Piastri al sexto seguido por Pierre Gasly, Lawson y Lindblad con Hulkenberg ascendiendo al top 10. 

Clasificación GP de Singapur

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.373

   S 194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.054

1'31.427

 0.054 S 194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.123

1'31.496

 0.069 S 193.857
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.189

1'31.562

 0.066 S 193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.339

1'31.712

 0.150 S 193.401
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.374

1'31.747

 0.035 S 193.327
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.487

1'31.860

 0.113 S 193.089
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+0.852

1'32.225

 0.365 S 192.325
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 21

+0.996

1'32.369

 0.144 S 192.025
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 21

+1.408

1'32.781

 0.412 S 191.172
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+1.411

1'32.784

 0.003 S 191.166
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.535

1'32.908

 0.124 S 190.911
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.950

1'33.323

 0.415 S 190.062
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.153

1'33.526

 0.203 S 189.649
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+2.285

1'33.658

 0.132 S 189.382
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+2.414

1'33.787

 0.129 S 189.122
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+2.850

1'34.223

 0.436 S 188.247
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+2.916

1'34.289

 0.066 S 188.115
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+3.573

1'34.946

 0.657 S 186.813
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+3.750

1'35.123

 0.177 S 186.465
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+4.611

1'35.984

 0.861 S 184.793
22 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

 

   S  
Ver los resultados completos

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Artículo siguiente Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"

FIA absuelve a Lando Norris tras su choque con Oscar Piastri en el sprint de Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
FIA absuelve a Lando Norris tras su choque con Oscar Piastri en el sprint de Singapur

Checo Pérez lamenta el choque con Stroll en el caos de Singapur: "era una buena oportunidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez lamenta el choque con Stroll en el caos de Singapur: "era una buena oportunidad"

Últimas noticias

Así vivimos la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Así vivimos la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Colapinto queda desconcertado con su Alpine tras la clasificación en Singapur: "Fue un desastre"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Colapinto queda desconcertado con su Alpine tras la clasificación en Singapur: "Fue un desastre"

Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"

Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026