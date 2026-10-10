Sergio Pérez había advertido el jueves antes del inicio de actividades en pista en Singapur que el trazado callejero de Marina Bay era una última llamada para que Cadillac pudiera brillar en la temporada y, que si bien la zona de puntos parecía lejana por rendimiento, las condiciones de la pista podrían abrir la oportunidad, algo que sucedió pero ni él ni la escudería americana pudieron aprovechar por un incidente con Lance Stroll.

Checo Pérez tuvo una complicada carrera sprint desde el viernes. En la sesión de clasificación tuvo una salida de pista y daño en el alerón delantero para, al final, clasificarse 20. Hoy, en la arrancada, el mexicano comenzaba a ganar posiciones en la primera vuelta cuando Lance Stroll le ha cerrado la puesta y provocado el abandono de ambos coches.

Cuando el integrante de Cadillac fue cuestionado sobre lo sucedido explicó: “Estaba por el interior en la curva 16 junto a Lance y no esperaba que me cerrara el paso ahí; cuando lo hizo, intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. Acabé bloqueando los neumáticos y no hubo nada que pudiera haber hecho”, dijo en la zona de medios.

Para Pérez, el hecho de que esta carrera tuviera tantos abandonos es una oportunidad perdida. Solo 14 coches de los 22 que arrancaron cruzaron la meta. Sin embargo, no pierde la esperanza de que esto pueda repetirse el domingo y, en su caso, tener mejor suerte.

“Sí, fue una lástima porque era una buena oportunidad. Aunque la carrera es bastante corta, espero que tengamos estas condiciones más adelante en la semana”.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stroll evita la polémica por choque con Sergio Pérez

Por su parte, el canadiense Lance Stroll prefirió no hablar del tema y al ser preguntado en la zona de medios por el choque con su excompañero en Racing Point dijo: “Aún no lo he visto. No sé exactamente qué pasó. Me golpearon. Simplemente me golpearon. Fue mala suerte”.

Ahora ambos tendrán que preparar sus coches para la sesión de clasificación para la carrera del domingo programada para dentro de unas horas.