Fórmula 1 Las Vegas GP
Colapinto señala el "desafío interesante" que presenta Las Vegas para Alpine
El argentino identificó el control de la temperatura de los neumáticos como una de las claves del fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 16 nov 2026, 19:22
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Franco Colapinto ya tiene identificado uno de los principales retos que enfrentará Alpine en el Gran Premio de Las Vegas. Las bajas temperaturas de la noche en el desierto harán que mantener los neumáticos en su ventana de funcionamiento sea una prioridad para el equipo.
"Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, así que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será uno de los objetivos clave. Podría ser una carrera bastante emocionante por las rectas tan largas, especialmente con los autos de este año", explicó Colapinto en la previa difundida por Alpine.
El argentino también destacó lo especial que resulta correr por el Strip de Las Vegas, en un trazado que considera uno de los más atractivos de la Fórmula 1. La visita a Estados Unidos abre el tramo final del campeonato y le ofrece a Alpine una oportunidad de aprovechar el ritmo que, según Colapinto, el equipo dejó escapar en las últimas fechas.
"En las últimas carreras no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con la intención de corregirlo y tener un buen fin de semana", señaló. "Vamos a trabajar para tener un fin de semana sin contratiempos y sacarle al auto todo lo que podamos para conseguir un buen resultado".
Franco Colapinto, Alpine, antes de la largada en el GP de Brasil.
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
Gasly quiere trasladar a la carrera el rendimiento de Alpine en clasificación
Pierre Gasly aprovechó la semana de pausa tras un triplete exigente para recargar energías y trabajar en el simulador de Enstone. El francés destacó la combinación de rectas largas, frenadas fuertes y un sector intermedio más técnico, además del desafío que supone el frío.
Gasly recordó que Alpine ha rendido bien a una vuelta en Las Vegas, con su tercer puesto en la clasificación de 2023 como referencia. El objetivo esta vez es aprovechar esa velocidad a lo largo de todo el fin de semana.
"En años anteriores, por lo general hemos clasificado bien en Las Vegas, y el tercer puesto de 2023 sobresale, pero no hemos logrado convertir esas posiciones de salida en un gran resultado. Este fin de semana, nuestro objetivo es que todo encaje en cada sesión y conseguir un buen resultado para el equipo, algo que sin duda necesitamos después de unas semanas difíciles", comentó.
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