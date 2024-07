Franco Colapinto cumplió este viernes el sueño de conducir un monoplaza de Fórmula 1 en el marco de una sesión de entrenamientos oficiales al subirse al Williams de Logan Sargeant, y el piloto argentino cumplió con creces.

Colapinto fue de menos a más a lo largo de los 60 minutos que duró la práctica inicial de la jornada hasta alcanzar una mejor vuelta de 1m29s078 con la que quedó a solamente 0s429 de Alexander Albon, quien estaba al volante del otro coche de la escudería Williams.

"Disfruté cada segundo, fue una experiencia increíble. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Williams. Sé lo importante que es esta carrera para ellos, es la carrera de casa y es increíble estar sentado en su coche aquí en Silverstone, es una pista de alta velocidad. Es probablemente el mejor circuito para manejar un F1 y tener la oportunidad de hacerlo aquí delante de todo el público de Williams y de muchos aficionados, es simplemente increíble", comenzó Colapinto a repasar un día de grandes emociones.

"Estoy muy contento, muy emocionado, por supuesto, por la oportunidad que tuve y creo que hice un buen trabajo, así que todo va en la dirección correcta. También hice una buena clasificación en F2 (fue cuarto). Fue un poco complicado justo una hora después de la FP1, así que tuve que cambiar (de coche) bastante rápido. Por suerte pude hacerlo y tuvimos una buena clasificación. Pero ha sido por lejos la mejor experiencia de mi vida estar acá durante mi primera FP1. Sólo hay una primera FP1. Estoy muy contento, sobre todo porque pude disfrutar de cada momento y sacarle el máximo partido".

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Glenn Dunbar

Pese al muy buen trabajo realizado con el FW46, Colapinto terminó con la idea de que podría haber sido aún más rápido durante la sesión.

"Sé que hubo muchas curvas en las que podría haber maximizado mucho más el coche y que no estuve sacando todo lo que podía del Williams, pero sabía que eso iba a pasar. Estoy contento con el trabajo que he hice, el trabajo en el simulador ha ido muy bien. La preparación para esta FP1 fue muy corta porque se me avisó muy tarde de la convocatoria, pero hicimos lo máximo que pudimos y creo que estaba bastante en forma en términos de preparación".

"Estoy bastante contento, por supuesto. Hoy intentaré relajarme y repasar todas esas emociones que han sucedido hoy, pero ha sido un día realmente bueno y creo que será un recuerdo muy lindo en el futuro".

Colapinto valoró haber estado cerca del ritmo de Albon, quien suma más de 90 grandes premios en la F1 desde su debut en 2019 con Toro Rosso (hoy RB), pasando por Red Bull y actualmente como piloto líder de Williams.

"Creo que estar sólo cuatro décimas por detrás de Alex, que tiene tanta experiencia en F1, tiene tanta experiencia con el equipo y está muy bien conectado con el coche, tiene mucha confianza, es muy bueno para mí. Esta es una pista muy difícil para conseguir la confianza rápidamente en un coche de F1, porque todo es muy rápido y tiene todas estas curvas de alta velocidad donde se necesita la confianza. Intentar maximizar fue duro. Cuando me bajé tuve esa sensación de que quería unas cuantas vueltas más", dijo.

Colapinto agregó que no buscó tomarse su participación en la primera práctica de Silverstone como una oportunidad para mostrarse, sino más bien para disfrutar el momento.

"Intenté no tener eso en mente. Pensé que era un momento para disfrutar y por suerte pude hacerlo, intenté maximizar lo que tenía y también hacer un buen trabajo. Estaba bastante bajo control y con los pies en el suelo y creo que eso fue importante para la FP1 y para el resto del día".

"El apoyo de James (Vowles, jefe de Williams) ha sido de otro planeta. Ha estado ahí arriba conmigo y me ha estado dando algunos consejos y sugerencias todo el tiempo, que han sido muy útiles. Así que creo que sí, este es el camino a seguir. Por supuesto, la F2 es mi objetivo principal y tenemos que seguir empujando ahí".

La presencia de Colapinto en la FP1 de Silverstone generó gran atención por parte de los aficionados argentinos, ya que se trató de la primera vez que un piloto del país tomaba parte de un fin de semana de F1 en 23 años.

"Pasó mucho tiempo y espero que todos estuvieran muy orgullosos allí y pudieran disfrutar tanto como yo. Hacía mucho tiempo que un argentino no manejaba un F1 en una FP1 y hacerlo en un Williams creo que es un momento muy importante para el país y un momento muy importante para mí, para mi familia, para la gente que me ha estado apoyando desde que era muy pequeño y decidí empezar a correr".

"Espero que en mi país natal lo disfrutaran mucho. Vi muchas banderas en la pista y creo que eso también es genial, que vengan a ver una carrera. Son los mejores fans que hay y apoyan a los pilotos, y creo que eso es genial. Es genial tener tanto apoyo de Argentina y lo estoy disfrutando mucho".

Por último, Colapinto indicó que no sabe cuándo podría tener otra oportunidad de manejar el Williams de Fórmula 1.

"No tengo idea idea. Para ser sincero, hace una semana en Austria me enteré que iba a hacer la FP1 acá, así que puedes imaginarte que no tengo ni idea de qué será lo próximo".