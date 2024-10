Colapinto explica las razones de su eliminación en Q1 en Austin

Franco Colapinto había tenido una gran clasificación sprint en la jornada de ayer, cuando alcanzó la SQ3 y se ganó un lugar entre los diez primeros en la parrilla de salida de la carrera sprint.

Ese rendimiento daba esperanzas de otro buen resultado hoy de cara a la clasificación para el gran premio del domingo, pero las cosas no salieron como el argentino deseaba.

Colapinto comenzó la Q1 con una vuelta de 1m34s062 que lo dejó en el 11º puesto en la primera parte, justo por delante de Alexander Albon, su compañero de equipo en Williams.

Sin embargo, cuando necesitaba mejorar su vuelta en la salida final, el piloto de 21 años tuvo problemas en el balance de su monoplaza y finalmente no pudo bajar su marca anterior, lo que lo dejó 17º y eliminado en Q1, al igual que Albon, que fue 16º. Los dos avanzarán un lugar en la parrilla por la sanción que arrastra Liam Lawson.

"Cambiamos un poco el auto y no funcionó. Pensábamos que habíamos hecho un cambio positivo y se ve que no. En realidad no esperaba lo que pasó. El auto estuvo rebotando mucho en las curvas rápidas y perdí la parte de atrás", comenzó Colapinto al hablar ante los medios, entre los que estuvo Motorsport.com en Austin.

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Es una pena porque creo que teníamos potencial. También había otros equipos que estaban muy fuertes también, pero creo que podríamos haber pasado a la Q2", agregó.

Colapinto se mostró sorprendido por el rendimiento que encontró en el coche, que aseguró que fue algo totalmente inesperado.

"No me había pasado nunca. No lo esperaba. El auto empezó a rebotar mucho en esa parte y perdí la parte de atrás de una forma bastante agresiva, que no había pasado antes y fue un poco impredecible. Es una pena. Pensábamos que habíamos hecho buenos cambios y creo que el auto quedó un poco desbalanceado o hicimos un poco de más de lo que tendríamos que haber hecho. A trabajar y a pensar en mañana".

Sobre la carrera, el argentino solo agregó: "Veremos cómo va. Seguro que hay posibilidades de algo".

"No es lo ideal. Hay que trabajar para entender qué pasó y vamos a tratar de hacer una buena carrera mañana", finalizó.