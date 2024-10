Colapinto, frustrado tras la sprint: "Los Haas tienen un cohete en Austin"

El piloto argentino arrancó desde la décima posición tras una muy buena clasificación sprint el viernes, pero se vio adelantado por Sergio Pérez en el inicio y se acomodó en la 11º ubicación en el pelotón durante la primera de las 19 vueltas de carrera.

Colapinto se mantuvo inicialmente cerca del mexicano de Red Bull, pero sin llegar a atacarlo realmente, y en luego vio como Oscar Piastri, quien había arrancado 16º tras quedar eliminado en la SQ1 de ayer, lo alcanzó y lo comenzó a presionar.

El piloto de Williams resistió hasta donde pudo, pero finalmente en la 12º vuelta debió ceder ante el ritmo superior del piloto de McLaren. Desde allí siguió en el ritmo de quienes lo precedían e incluso de acercó a Yuki Tsunoda una vez que el de RB también fue adelantado por Piastri, pero no llegó a poder realizar un ataque sobre el japonés.

"Teníamos ritmo, pero era imposible pasar", comenzó Colapinto su análisis de la carrera sprint de Austin en diálogo con ESPN Argentina.

"Los Haas iban muy rápido. No sé, tienen un cohete este fin de semana. Se ve que con las mejoras dieron un paso adelante muy grande", agregó.

Colapinto lamentó no poder avanzar en el clasificador en una carrera que calificó de “aburrida”.

"Estaba un poco más rápido que Yuki, pero no lo suficiente para intentar algo. A Checo no lo pude pasar en un montón de vueltas. Nosotros estábamos todavía más complicados con mucha degradación, una carrera lineal en la que no pudimos hacer mucho y fue media aburrida. Es lo que hay".

"Intentamos todo lo que pudimos, pero fue duro y complicado dar el salto que queríamos. Queríamos llegar a los puntos y no pudimos. Es una lástima, pero sabíamos que iba a ser complicado con Pérez y Piastri atrás que venían rápido y los Haas que estuvieron muy firmes. Fue una carrera dura, pero a esperar ahora a la clasificación", finalizó.

Pese a la frustración, el 12º puesto de Colapinto mantiene la buena seguidilla del piloto argentino desde que llegó a la F1, ya que hasta ahora no terminó ninguna carrera más abajo que esa posición.