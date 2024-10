Norris evita la sanción tras ser investigado en Austin

Lando Norris ha sido citado por los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por moverse en la frenada en el final de la carrera sprint del sábado.

El piloto de McLaren estaba luchando con el dúo de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc, por una posición en el podio en la vuelta final de la carrera sprint de Austin, cuando sus neumáticos se desvanecieron.

Tras perder la segunda posición en favor de Sainz después de la primera curva, al bloquear e irse largo, Norris tuvo que luchar para mantener la tercera posición de manos de Leclerc.

Su rival monegasco intentó una maniobra por el interior a través del complejo de las curvas 14 y 15, pero abortó después de que Norris le cerrara la puerta con firmeza.

Y después de volver a controlar su coche, Leclerc habló por la radio del equipo para acusar a Norris de haberse movido en la frenada.

Leclerc levantó a partir de ahí, lo que significó que Norris finalmente llegó a la meta en tercera posición, dos puestos por detrás de su rival por el título Max Verstappen.

Pero poco después de la carrera, la FIA anunció que Norris estaba siendo investigado por conducción potencialmente errática en la última vuelta.

El propio Norris dijo que no sabía cuál era el problema, porque esa secuencia de curvas implica la necesidad de frenar al girar en la curva.

Preguntado por su respuesta a la investigación de la FIA, Norris dijo: "No sé dónde....oh ¿en la que tienes que girar y frenar durante toda la curva?"

"Quiero decir, frenas en la curva. Así que tiene sentido".

De todos modos, tras una revisión de las pruebas de video y datos, los comisarios concluyeron que no había nada malo en lo que Norris hizo en esa secuencia, por lo que no vieron la necesidad de llevar el asunto más allá.

Un comunicado emitido después de la audiencia decía: "No pareció haber ningún cambio significativo de dirección en la frenada, y el movimiento en la curva 15 fue un movimiento legítimo de defensa por parte del piloto del coche 4. En la curva 1, el coche 4 bloqueó en la frenada y se fue largo, perdiendo una posición. En consecuencia, los comisarios determinan que no hay conducción errática y, por lo tanto, no toman ninguna otra medida".