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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Festival de Goodwood

Franco Colapinto será parte del Festival de la Velocidad de Goodwood, que comienza el jueves y finaliza el domingo. Aquí te contamos los horarios en los que estará en acción el piloto argentino y cómo seguir su participación en vivo.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La F1 tiene descanso el próximo fin de semana, pero varios pilotos y equipos tendrán actividad en el marco del tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra.

Uno de ellos será Franco Colapinto, quien volverá a subirse al Lotus E20 —decorado con los actuales colores de Alpine— que ya condujo en abril pasado durante la histórica exhibición realizada por las calles de Buenos Aires.

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El piloto de 23 años será parte de un amplio despliegue de Alpine, que comenzará el jueves con Pierre Gasly y Nina Gademan —piloto de F1 Academy del equipo— al volante del E20. El viernes será el turno de Alex Dunne, piloto junior de Alpine, mientras que el sábado manejará Paul Aron, piloto de reserva de la escudería.

Colapinto será el encargado de cerrar la participación de Alpine en el festival al conducir el Lotus E20 el domingo, último día del Festival de la Velocidad de Goodwood.

Franco Colapinto en el road show de Buenos Aires (Foto Vicky Dragonetti)

Franco Colapinto en el road show de Buenos Aires (Foto Vicky Dragonetti)

Según pudo saber Motorsport.com, el argentino realizará dos ascensos por la famosa colina de Goodwood —un recorrido de 1,3 kilómetros— al volante del monoplaza con el que Kimi Räikkönen consiguió la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012.

La primera salida de Colapinto será a las 10:00, hora local de Inglaterra (6:00 de Argentina), mientras que la segunda y última está prevista para las 13:25 (9:25 en Argentina).

Toda la actividad del Festival de Goodwood podrá seguirse en vivo durante los cuatro días del evento a través del canal oficial de YouTube.

Además de Colapinto con Alpine, varias escuderías de la parrilla de la Fórmula 1 estarán presentes. McLaren llevará a Lando Norris para conducir el MCL60 de 2023 y también exhibirá algunos de sus monoplazas históricos. Williams, Aston Martin, Red Bull, Racing Bulls y Ferrari también formarán parte del festival. En el caso de la Scuderia, la marca italiana aprovechará la ocasión para celebrar los 75 años de su primera victoria en la Fórmula 1, conseguida por el argentino José Froilán González en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1951.

 

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