Franco Colapinto está bajo investigación tras el GP de Barcelona
Franco Colapinto quedó bajo investigación de los comisarios deportivos tras la finalización del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, donde el piloto argentino había conseguido terminar en la octava posición para sumar puntos con Alpine.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De acuerdo con un documento emitido por la FIA este domingo, Franco Colapinto y un representante del equipo Alpine fueron convocados a comparecer ante los comisarios a las 17:20, hora local, por una presunta infracción durante la carrera.
La investigación está relacionada con una supuesta violación del artículo B1.8.4 a. del reglamento de Fórmula 1, correspondiente a no haber reducido la velocidad ante una bandera amarilla. Según el documento, el incidente habría ocurrido a las 15:38 durante la competencia.
Por el momento, los comisarios no han emitido una decisión sobre el caso y la convocatoria no implica automáticamente una sanción para el piloto argentino.
La situación se produce después de una carrera positiva para Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Pierre Gasly finalizó séptimo y Colapinto octavo, permitiendo a la escudería sumar puntos con ambos monoplazas.
Ahora habrá que esperar la resolución de los comisarios para conocer si Colapinto mantiene su resultado o si recibe alguna penalización derivada de la investigación. El argentino finalizó la carrera con 2s357 sobre Liam Lawson, noveno, y 8s207 sobre Arvid Lindblad, décimo.
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