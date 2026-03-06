Apenas habían transcurrido los primeros minutos de la segunda sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 1 en el circuito Albert Park de Melbourne cuando Franco Colapinto apareció transitando a una velocidad muy reducida por la línea de carrera en la recta principal.

Lewis Hamilton, quien se encontraba a punto de abrir una vuelta rápida, se encontró con el monoplaza del piloto argentino y debió realizar una maniobra evasiva para no chocar con el Alpine.

Colapinto pudo recuperar la velocidad instantes después y continuar sin problemas en su primera salida a pista, pero los comisarios deportivos abrieron una investigación sobre lo que calificaron una conducción "innecesariamente lenta", algo que podía ser una infracción del Artículo B1.8.5 del Reglamento de la FIA de Fórmula 1.

Una vez terminada la FP2, en la que Colapinto terminó en la 18° posición, el piloto de 22 años visitó la sala de los comisarios junto a un representante de Alpine y dio una explicación que dejó satisfechos a los mismos, por lo que no hubo sanción alguna.

"Colapinto explicó que su auto sufrió un ‘falso neutro’ cuando se acercaba a la última curva y perdió tracción al girar hacia la recta principal", indicaron los comisarios en su comunicado al respecto.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto mantuvo su auto rodando lentamente por el lado izquierdo de la recta principal, después de haber sido instruido por su equipo a hacerlo en caso de que no pudiera solucionar el problema y necesitara detener el auto. Cuando Colapinto se acercaba a la línea de control, fue alcanzado por Hamilton".

"Aunque Hamilton tenía una línea de visión clara de Colapinto durante cierta distancia a lo largo de la recta principal, aparentemente se sorprendió al encontrar a Colapinto moviéndose tan lentamente sobre la línea de carrera y tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión".

"Colapinto explicó que estuvo mirando sus espejos todo el tiempo y sabía que Hamilton se estaba acercando. Dijo que el equipo le indicó que se mantuviera a la izquierda porque las Notas de Competencia del Director de Carrera (Mapa de Salidas de Emergencia) señalan el punto de salida en la recta principal del lado izquierdo de la pista. Señaló que, si hubiera intentado apartarse de la línea de carrera cuando no tenía tracción, podría haber creado una situación más peligrosa".

"Los comisarios consideraron que no hubo nada en la conducción de Colapinto que fuera errático. Dado su problema mecánico, no estaba conduciendo ‘innecesariamente’ lento. Considerando además que el piloto posicionó su auto para asegurarse de poder alcanzar el punto de salida designado en caso de que el problema con su auto no se resolviera antes de llegar allí, los comisarios no consideraron que las acciones del piloto fueran inseguras y, por lo tanto, determinaron no tomar más medidas".