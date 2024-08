Lo que Colapinto mostró a los medios en su primer día en el paddock de la F1

"Tener la oportunidad de estar aquí, hablando con todos ustedes, es un placer".

El nuevo piloto de Williams, Franco Colapinto, se dirigió a la prensa de la Fórmula 1 en una sofocante carpa en Monza en la que había hasta cinco filas de personas.

Habrá que ver si sigue pensando lo mismo de los medios después de las nueve carreras en las que competirá para terminar esta campaña en lugar del destituido Logan Sargeant. Después de todo, Lando Norris se ha cansado de sus tareas mediáticas -según las normas de la F1- tras unas pocas semanas en las que McLaren está ahora firmemente a la cabeza del pelotón...

Pero fue un comienzo dulce para el argentino. A los 14 años se mudó a Italia para perseguir su sueño de correr en monoplazas, aprendiendo italiano con los mecánicos de una fábrica de karts antes de empezar a ascender desde la Fórmula 4 Española.

Se unió a la Academia de Williams a principios del año pasado, y ahora que el equipo ha decidido prescindir de Sargeant tras una serie de resultados decepcionantes, se convierte en su piloto número 55 en el campeonato del mundo de F1.

"Estoy muy agradecido a Williams por esta oportunidad", añadió. "Llegó muy tarde (el llamado), por supuesto, pero siempre estoy preparado".

"Para ser sincero, no me lo esperaba. No puedo explicar lo feliz que estoy de estar aquí con Williams. Me han apoyado mucho y la oportunidad que me han dado es una locura".

Franco Colapinto, Williams Racing Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Menos demencial es que a Colapinto le hayan concedido debutar en Monza, uno de los circuitos menos técnicos de la F1 y donde el paquete Williams ha rendido a gran nivel en los últimos años.

"Si pudiera elegir un circuito para hacer mi primera carrera", dijo Alex Albon cuando le preguntaron por su nuevo compañero de equipo en la rueda de prensa previa al evento de este fin de semana, "creo que Monza es uno de los más indulgentes. Mejor que Bakú o Singapur".

Colapinto también puede ver la campaña 2024 sin la presión de ganarse un asiento en la F1 en 2025 - al menos no en Williams, que tendrá a Carlos Sainz junto a Albon para el próximo año. Colapinto dice que "no tengo ni idea sobre el año que viene" en este momento con respecto a sus planes para 2025, donde podría volver a competir en la F2.

En general, se trata de un momento de clara emoción para el joven piloto, que quiere aprovechar su oportunidad con solidez. Junto a esta oportunidad, Williams anunció el jueves por la noche un nuevo patrocinador con origen en Argentina, la ahora multinacional empresa Globant.

Colapinto se enteró de que tendría su oportunidad en la F1 el pasado lunes, cuando estaba "en el simulador de Fórmula 2, con MP (Motorsport), preparando la carrera con mi equipo para la Fórmula 2 aquí en Monza".

A continuación, estuvo en la fábrica de Williams en Grove, donde "preparé un asiento" y "me preparé muy bien en el simulador" para su segunda oportunidad al volante del FW46 tras su salida de la FP1 en Silverstone en sustitución de Sargeant.

"El ingeniero de carrera, el ingeniero de rendimiento... me estuvieron dando toda su información, todos sus consejos y detalles para ser rápido lo antes posible para que el proceso de aprendizaje fuera un poco más rápido", continuó.

Franco Colapinto, Williams Racing Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Soy un privilegiado por haber podido estar tanto tiempo en el simulador (de Williams) en el pasado, aunque sólo corría en Fórmula 2, porque al final me preparó un poco más para la Fórmula 1".

"Pasar por todos esos procesos, hacer tantas cosas en el coche, y creo que estar dando vueltas y vueltas y vueltas allí, me ayudó un poco a estar un poco más cómodo hoy. Me siento en el coche y conozco el volante y muchas cosas que a veces son un poco difíciles".

Colapinto respondió a todas las preguntas que le lanzaron en la congestionada zona de medios anexa a la zona mixta, donde los periodistas de la televisión de la F1 realizan sus numerosas entrevistas.

Empezó abierto, y poco a poco fue cruzando los brazos a medida que avanzaba la sesión de 15 minutos, que incluso llegó a sobrepasar los cinco minutos, dadas las respuestas generalmente efusivas de Colapinto. Una mirada más atenta a sus manos reveló un ligero temblor, pero al final, con las manos sabiamente guardadas en los bolsillos, recuperó su actitud relajada.

Le hizo especial gracia una pregunta sobre si se sentía como el argentino Lionel Messi antes de jugar en el Mundial, ya que él también abandonó su país y se trasladó al extranjero siendo muy joven, en una especie de paralelismo con el astro del fútbol. Al menos, eso es lo que insinuaba la pregunta.

"Sé lo que es sentir eso (por dejar el país a tan corta edad), pero a veces veo que me comparan y digo: '¡están locos!". respondió Colapinto, con gracia.

"Como que Messi es dios, no pueden compararme. Pero pasaron 23 años sin un piloto de F1 de Argentina (el último fue Gastón Mazzacane, piloto de Minardi y Prost, en el cambio de milenio). Así que hace muy felices a los argentinos porque es un momento muy especial para todos ellos".

Ganador de la carrera Franco Colapinto, MP Motorsport Foto: Williams

Mientras se prepara para salir a la pista de Monza seis días después del enorme accidente de Sargeant en la FP3 de Zandvoort que acabó de forma efectiva con su carrera en la F1, la última revelación de Colapinto en su primer encuentro con los medios fue que "lo hicimos": eso fue en referencia a que había hablado con el estadounidense después que se anunció el cambio de pilotos en Wiliams.

"Es muy duro", concluyó Colapinto. "Creo que nunca es fácil para el equipo, para el piloto, para el piloto que llega que lo cambien a mitad de temporada".

"Y por todas esas cosas que pasan, por supuesto que no es agradable para Logan. Tuvo una oportunidad increíble de llegar a la F1. Tuvo algunas actuaciones muy buenas".

"Creo que se puso al día muy rápido en la Fórmula 1 y, por supuesto, es una oportunidad que voy a aprovechar, pase lo que pase".

"He estado trabajando para estar en la Fórmula 1 desde que era muy joven, y esta oportunidad, nunca se sabe cuándo va a volver. Así que, por supuesto, voy a aprovechar la oportunidad. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible".

"Entiendo que es muy, muy, muy triste para Logan, pero creo que lo hizo muy bien en la F1. Hizo un trabajo muy bueno. Espero que tenga un gran rendimiento en lo que haga después. Es un piloto muy bueno".