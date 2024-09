Colapinto cuenta cómo fue recibido en la F1 y el primer piloto en escribirle

Franco Colapinto está listo para afrontar este fin de semana su segundo compromiso como piloto de F1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero antes se tomó un momento para contar este jueves en la conferencia de prensa oficial en Bakú cómo fue recibido por la comunidad de la máxima categoría en el pasado Gran Premio de Italia.

"De hecho, el primer mensaje que recibí fue de Lando (Norris) en cuanto me anunciaron. Acababa de ganar la carrera anterior (en Zandvoort), y me envió un mensaje. Así que fue muy amable, muy educado", reveló el argentino.

"Estuve hablando en el desfile de pilotos (en Monza) con los chicos, con Charles (Leclerc), Lando, Alex (Albon), y me dieron algunos consejos y algunas cosas a tener en cuenta. Algunas cosas con las que había tenido problemas y con las que me ayudaron", agregó.

Franco Colapinto, Williams Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

De todos modos, Colapinto indicó que, más allá de los consejos que pueda recibir, nada se compara al hecho de conducir el monoplaza y experimentar las sensaciones por sí mismo.

"Hasta que no manejás el auto es muy difícil. Me dijeron, antes de manejar el auto de Fórmula 1, que es muy duro con los frenos, que es impresionante la aceleración que tiene, la potencia, lo rápido que es en la entrada de las curvas. Y te lo podés imaginar, pero hasta que no lo manejás, no te das cuenta realmente, no tenés la sensación de cómo es. Y es increíble".

"Es lo mismo al momento de la carrera. Tenés que hacerlo para entender algunas cosas. E incluso si te lo dicen, es como, 'sí, lo entiendo, pero hasta que no lo haga, es difícil sentirlo'. Y ha habido muchos pilotos que han sido muy amables y me ayudaron. Creo que es una gran comunidad en la F1 y son los mejores pilotos del mundo. Así que es muy agradable", indicó.

Colapinto aseguró que el fin de semana de Monza fue de mucho aprendizaje, aunque confesó que enfrentó la carrera con muchas dudas debido a su poca experiencia al volante de un coche de F1.

"Aprendí muchas cosas, pero para ser sincero, fuimos a la carrera con muchos interrogantes. No había dado más de ocho vueltas seguidas en un auto de Fórmula 1 antes de eso, y de repente me pusieron a dar 53 vueltas y fue muy duro. Y hubo muchas circunstancias en las que no estaba seguro de lo que tenía que hacer, y fui aprendiendo durante la carrera y realmente paso a paso. Creo que lo más importante fue construyendo durante el fin de semana".

"Hicimos un buen trabajo hasta la clasificación. Cometí un pequeño error y perdí la oportunidad de entrar en la Q2, pero aun así fue un fin de semana muy especial. Como dije antes, había muchos interrogantes para la carrera e hicimos el trabajo. Me recuperé después de clasificación y demostré al equipo, que me dio la confianza para ponerme allí", finalizó.