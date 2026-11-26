Fórmula 1 GP de Qatar

Colapinto avisa que Qatar será muy diferente a Las Vegas y dejará ver las "debilidades" de Alpine

El piloto argentino viene de igualar su mejor resultado en la F1 en Las Vegas, pero Qatar presenta un panorama diferente para Alpine.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 26 nov 2026, 13:44

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto tiene claro que el Gran Premio de Qatar supondrá una vuelta a la realidad para Alpine después de haber disfrutado de luchar con los equipos de punta el pasado fin de semana en Las Vegas.

Pierre Gasly finalizó quinto en esa carrera, seguido por Colapinto, en un circuito donde ambos aprovecharon las características del trazado, con largas rectas y curvas lentas, para mantenerse cerca de los líderes.

Mientras la Fórmula 1 afronta ahora su penúltimo fin de semana de competición de la temporada en el Circuito Internacional de Losail, el panorama se presenta diferente para Colapinto al volante del A526.

"Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático", dijo ante una pregunta de Motorsport.com este jueves.

"Así que tenemos que ver qué pasa. Este año hay tres sesiones de entrenamientos, lo que va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación.

"Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando. Así que sí, vamos a intentar tener una buena carrera, pero sabemos que va a ser más difícil".

Al repasar lo vivido en el Gran Premio de Las Vegas, donde con su sexto puesto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, logrado previamente este año en Canadá, Colapinto valoró lo conseguido y señaló que fue algo merecido para Alpine después de una serie de carreras difíciles.

Franco Colapinto, Alpine, en el GP de Las Vegas.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Fue bueno, por supuesto, creo que para el equipo y para todos. Fue bueno volver a sumar puntos con ambos autos y fue una carrera muy sólida para los dos. Creo que, especialmente, estar peleando con los McLaren, los Ferrari, los equipos de punta, fue muy lindo. Es lo que esperamos para el futuro, así que creo que fue un buen paso".

"Probablemente la pista nos ayudó, había muchas rectas, hacía mucho frío, es un poco lo que normalmente queremos. Demostró nuevamente que el auto tiene ritmo y que, cuando estamos en circuitos como este, que favorecen un poco más a nuestro auto, somos muy competitivos, tan competitivos como un equipo de punta".

"Creo que es algo a tener en cuenta y algo muy positivo, así que, por supuesto, vamos a seguir trabajando. Fue nuevamente una gran motivación para todos en el equipo, en la fábrica. Todos merecían un resultado así. Hubo un par de fechas en las que las cosas no salieron como queríamos, a pesar de que teníamos el ritmo, así que espero que podamos seguir en esta dirección y terminar a un gran nivel".

En cuanto a lo que pueda suceder este fin de semana en Qatar, Colapinto cree que el límite de 27 vueltas impuesto por Pirelli para el uso de los neumáticos le quitará emoción a la carrera al hacer que la estrategia sea más predecible.

"Creo que eso hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible. Estirás el stint todo lo que podés o, cuando hay un auto de seguridad virtual o un auto de seguridad, todos paran. Y lo mismo ocurre con la segunda parada", explicó.

"Creo que el año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal.

"Pero entiendo que es una cuestión de Pirelli, por los neumáticos y los pianos. Desafortunadamente, llevan ya un par de años sin solucionarlo".

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