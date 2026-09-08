Colapinto reflexiona sobre Monza y marca un objetivo claro con Alpine F1 en Madrid

Franco Colapinto está listo para dejar atrás las emociones vividas el pasado fin de semana en Monza y se ilusiona con volver a ser protagonista en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España.

El piloto de Alpine clasificó octavo el sábado en Italia y el domingo arrancó séptimo debido a una penalización a Kimi Antonelli. Desde allí avanzó al cuarto puesto en las dos primeras vueltas y llegó a estar tercero tras adelantar a Max Verstappen en la segunda largada.

El de Red Bull lo superó poco después y el argentino luego sufrió una salida de pista que lo hizo caer del cuarto al 16° puesto, pero pudo recuperarse para terminar noveno y llevarse dos puntos. De todos modos, se lo vio visiblemente frustrado tras la carrera por lo que sintió que había sido una oportunidad perdida.

Ahora, Colapinto se muestra recuperado y rescata los aspectos positivos del fin de semana de la F1 en territorio italiano.

"Después de tomarnos un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos de nuestro desempeño. El ritmo que mostramos fue sólido en cada sesión y, aunque estoy frustrado por mi carrera, logramos una buena recuperación para terminar en los puntos", comentó en declaraciones oficiales de Alpine.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sin descanso, Colapinto volverá a estar en pista desde este viernes en el nuevo circuito de Madring, que recibirá al Gran Premio de España.

"Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo que es increíblemente emocionante", dijo el argentino.

"El circuito parece bastante particular y tendremos que aprender rápido para alcanzar un buen ritmo. Algunas de las curvas son realmente muy diferentes; la peraltada de la curva 12 será divertida de manejar de verdad, y está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un buen fin de semana".

"Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi época aquí. Será muy especial para mí competir en este circuito y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo en la preparación del evento".

Alpine dio un claro paso adelante con el paquete de actualización que estrenó Pierre Gasly en Zandvoort y que Colapinto tuvo en Monza. El representante argentino en la F1 avisa que el equipo aún tiene cosas que aprender para sacarle un mayor provecho y se ilusiona con hacerlo en Madrid.

"Demostramos en la última carrera que nuestro paquete de mejoras tiene un buen ritmo y todavía tenemos mucho más que aprender sobre él, así que nuestro objetivo en Madrid es aprovecharlo al máximo y volver a terminar en los puntos. ¡Vamos!"