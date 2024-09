Colapinto vs. Antonelli: ¿cómo les fue a los dos novatos de la F1 en Monza?

Hace una semana, el Gran Premio de Italia se ponía en marcha con la que para muchos puede haber sido la primera sesión de entrenamientos libres más destacada de la temporada 2024 de Fórmula 1.

Esto se debió a que fue el momento del debut oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Williams, marcó el regreso de un piloto argentino a la parrilla de la F1 por primera vez en 23 años, pero también el estreno en un fin de semana de gran premio de Andrea Kimi Antonelli, el joven italiano con el que Mercedes decidió reemplazar a Lewis Hamilton en 2025.

Jolyon Palmer, quien disputó las temporadas 2016 y 2017 como piloto de Renault y actualmente analiza el campeonato en las plataformas oficiales de la F1, puso el foco en el trabajo de Colapinto y Antonelli en el Autodromo Nazionale Monza, teniendo en cuenta que la situación de cada uno era diferente.

"Cuando te subes a un coche de F1, nunca sabes cómo te pueden salir las cosas: si haces un par de buenas carreras, de repente se te abren puertas que creías cerradas. No hay más que ver a Ollie Bearman, que se aseguró su asiento en Haas para el año que viene tras su impresionante cameo con Ferrari en Arabia Saudita", dijo el británico en la web oficial de la F1 sobre el debut de Colapinto, que se dio sabiendo que no tiene lugar en Williams para 2025.

"Antonelli, por su parte, comenzó el fin de semana de Monza con un contrato de 2025 con Mercedes en el bolsillo, pero la FP1 siempre iba a ser su única oportunidad de demostrar lo que podía hacer en la Fórmula 1 en Monza, y condujo en consecuencia", agregó.

Andrea Kimi Antonelli se aleja del Mercedes W15 tras su choque en Monza. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Siendo piloto reserva de Lotus en 2015, siempre me pareció complicado encontrar el equilibrio entre conducir rápido y no chocar. Sabes que es una audición de tus habilidades, pero también sabes que puede salir mal muy rápidamente si dañas el coche, y este es 'lo que no hay que hacer' más grande para los pilotos de FP1", recordó Palmer.

Sobre Antonelli, si bien señala que impresionó desde el arranque al colocarse primero y al ritmo de Hamilton, consideró que el choque del italiano era inevitable al conducir de esa manera en el arranque de la jornada.

"Su primera vuelta rápida lo llevó a la primera posición y su segunda vuelta rápida estuvo a punto de superar a Lewis Hamilton en el otro coche de las Flechas Plateadas para recuperar la primera posición. Estaba claro que estaba conduciendo en exceso y a esa velocidad, en una pista 'no engomada' en la FP1, un accidente parecía inevitable", dijo.

Sin embargo, el británico resaltó los datos de telemetría al comparar a Antonelli con Max Verstappen y Hamilton en la primera práctica.

"Fue considerablemente más rápido que Max Verstappen, líder de la sesión, y que Hamilton en la FP1 en las curvas más rápidas de Lesmo 2 y Ascari, en su segunda vuelta rápida, antes de perder el control en Parabolica y estrellarse. El equipo estaba impresionado con la velocidad inherente de su nuevo fichaje, y con razón", dijo.

Una carrera "impresionante" de Colapinto

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

En cuanto a la actuación de Colapinto, Palmer señaló cómo el argentino fue de menos a más en el fin de semana en su camino a coronar el debut con un meritorio 12º lugar el domingo.

"Con el lujo comparativo de un fin de semana completo, mejoró progresivamente después de una introducción más constante en la FP1 y mostró un ritmo entre los 10 primeros al final de los entrenamientos, en un circuito en el que Williams siempre ha sido fuerte".

"Por todo ello, su carrera fue impresionante, aunque apenas lo viéramos por televisión con tanto drama por delante. Colapinto terminó 12º, en la primera vuelta y a sólo 14 segundos de su compañero de equipo", comentó.

En medio de los elogios, Palmer advirtió que los dos siguientes circuitos del calendario, Bakú y Marina Bay, representarán desafíos muy diferentes para Colapinto en relación a Monza.

"Monza fue un gran comienzo para Franco, pero también podría decirse que es el circuito más sencillo de dominar y un buen lugar para debutar. Bakú y Singapur supondrán un reto mayor, no sólo para conseguir un nivel similar de rendimiento, sino porque serán mucho menos tolerantes en el proceso".

"Si Franco puede continuar su impulso allí, entonces realmente estará haciendo mucho bien a sus perspectivas de carrera", finalizó.