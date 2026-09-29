Franco Colapinto ya apunta a Malasia: “Tengo muchas ganas”

Franco Colapinto tendrá revancha pronto tras el accidente múltiple del pasado sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, que lo dejó fuera de carrera junto con su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Lando Norris, de McLaren.

El piloto de 23 años voló desde Bakú hasta Enstone para trabajar en el simulador de cara a las exigencias del circuito de Sepang, que será un escenario nuevo para él en la Fórmula 1, tras su incorporación de urgencia este año al calendario, luego de la cancelación inicial del Gran Premio de Bahréin en Sakhir, previsto para abril pasado.

Colapinto intentará dejar atrás el difícil momento de Azerbaiyán, que marcó su primer abandono de la temporada, y buscará volver a sumar puntos, como ya lo hizo en ocho grandes premios este año.

"Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1. Una de las cosas que más llaman la atención son las condiciones, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva", dijo Colapinto en la previa del fin de semana malasio.

"Después de Bakú, volé a Enstone, tal como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue algo bastante particular, ya que nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario y estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros".

"Tengo muchas ganas de conocer Malasia y el objetivo es tener un viernes productivo, lograr que el auto esté dentro de una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de luchar por el top 10 en ambas jornadas nuevamente".

Gasly: "Centrándonos en lo que viene"

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por su parte, Gasly también se refirió a lo que viene con el Gran Premio de Bahréin en Malasia, que será especial para el francés, ya que se trata del regreso al circuito en el que debutó en la Fórmula 1 hace nueve años.

"Tengo muy buenos recuerdos de Malasia, ya que allí hice mi debut en la Fórmula 1 en 2017. El otro día estuve mirando algunas fotos de aquel fin de semana y es increíble cuánto han cambiado los autos y el deporte. Yo también he cambiado un poco; definitivamente era un poco más joven, estaba un poco más fresco y ¡creo que mi cuello ha duplicado su tamaño! Fue una época muy buena de mi carrera, que me puso en camino en este deporte", comentó.

"Centrándonos en lo que viene, ahora estamos en medio de una seguidilla de tres carreras consecutivas y regresé a mi casa de Milán después de Bakú para descansar unos días antes de este fin de semana. Me siento descansado y listo para afrontar el desafío de Sepang".

"La grilla está dividida entre quienes tienen experiencia compitiendo allí y quienes no. Conozco las exigencias de las condiciones: hace mucho calor y hay mucha humedad, siempre existe la posibilidad de que llueva y, además, el trazado es bastante rápido y exigente físicamente en todo momento", concluyó.