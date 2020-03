'Depende de nosotros más que nunca', por Mauricio Gallardo

El motorsport generalmente unió más allá de los límites geográficos. Las fronteras son más amplias cuando hablamos de carreras, de máquinas y pilotos.

Desde la óptica del motorsport podemos ver con una perspectiva de acompañamiento esto que el mundo vive hoy. Si antes había unión, esta se fortalece más en las situaciones difíciles. Lo hemos visto en las carreras cuando sucede algún incidente de gravedad. No importa de qué países son los involucrados, no importan sus pergaminos, no importa de qué serie hablemos. Cuando algo malo ocurre, toda la comunidad fierrera se preocupa. Cuando la tristeza sacude al deporte, todos nos ponemos tristes, no hay barreras que nos separen y si tenemos lazos que nos encuentran.

La era digital de las comunicaciones hizo más fuerte aún ese concepto de unidad en la globalización inmediata y también en la cercanía. De pronto, ese piloto inalcanzable comparte sus momentos y todos somos parte. Lo mismo sucede con los equipos que de alguna manera nos abren sus puertas en las redes, o con los integrantes de la prensa especializada que muestran mucho más allá de sus tareas informativas y permiten vivir cada experiencia desde todos los ángulos posibles.

También pasa entre los fanáticos que discuten, celebran, polemizan con personas desde cualquier parte del mundo. En la enorme comunidad del motorsport todos parecemos cercanos, todos respiramos la misma pasión aunque lo hagamos de distintas formas y hoy, nos toca asistir juntos a este cambio que vive el mundo, con forma de pandemia.

El motorsport se detuvo a la par que la crisis fue aumentando a escala mundial, sin embargo la comunidad que se formó a través de las carreras se mantiene viva.

Todos los medios que cubrían el evento atienden las explicaciones de la cancelación del GP de Australia

Todos nos apenamos por la ausencia de carreras, por las cancelaciones de grandes eventos, pero sabemos que volverán, las carreras van a volver, de eso no hay duda. Por eso nos preocupa mucho más que todos estemos bien, aquí y allá, donde sea, en la parte del mundo que nos toque estar. La comunidad del motorsport se volvió más solidaria y más fuerte.

Aquellos que siempre compartían impresiones de lo acontecido en tal o cual circuito, hoy ayudan a difundir los mensajes de prevención. Los pilotos, muchas de las grandes estrellas del deporte, invitan a ser responsables y a cuidarse, mientras los directivos y empresarios piensan en como salir adelante una vez que esto haya quedado atrás.

Porque todos sabemos que esto quedará atrás y lo importante será que todos estemos aquí cuando el semáforo vuelva a apagar sus luces, cuando la luz verde permita volver a lanzarse a fondo para ir a buscar la difícil marea de la curva uno. Las carreras van a volver y si todos nos cuidamos como corresponde, todos estaremos aquí para volver a vibrar con este mundo que nos cautiva. Depende de nosotros más que nunca.

Fuerte abrazo.

