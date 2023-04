Los comisarios de la F1 piden revisar el procedimiento de reinicios

Cargar reproductor de audio

Si bien existe un debate sobre si los reinicios en parado son o no una buena idea después del caos final de Melbourne, otro problema surgió mas temprano de la carrera.

Con la primera bandera roja provocada por el accidente de Alexander Albon en la séptima vuelta, dirección de carrera dio luz verde para un reinicio con partida detenida.

El reglamento exige que el coche de seguridad guíe a los coches en una vuelta de formación para la reanudación, antes de entrar en boxes.

Pero esta vez la situación estuvo a punto de desencadenar un gran accidente, ya que el líder de la carrera, Lewis Hamilton, había ralentizado el ritmo de la vuelta de formación mientras los coches que lo alcanzaban por detrás se acercaban al pelotón a gran velocidad.

Esto había sido provocado por George Russell, que había parado en los pits, por lo que estaba corriendo rápidamente para reducir la diferencia con el pelotón.

Cuando redujo la velocidad después de unirse a la parte trasera de la fila, otros que iban detrás de él se vieron sorprendidos, y varios tuvieron que frenar de repente para evitar un accidente.

Sergio Pérez, de Red Bull, estuvo a punto de ser golpeado por Guanyu Zhou, de Alfa Romeo, mientras que Logan Sargeant, de Williams, tuvo que tomar una acción evasiva para evitar golpear a Valtteri Bottas en el Alfa Romeo.

Kevin Magnussen, que se acercó a gran velocidad a los coches que frenaban, tuvo que tomar medidas evasivas con su Haas y correr por la grava para evitar un accidente.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43 Foto de: Alfa Romeo

El incidente fue revisado por los comisarios de carrera después del gran premio, y consideraron que ningún piloto era especialmente culpable de lo sucedido.

Los comisarios dijeron en un comunicado: "Cuando Russell y los coches de detrás alcanzaron a los coches de delante, se encontraron con una diferencia de velocidad significativa entre los dos grupos, lo que provocó una situación en la que varios coches tuvieron que tomar medidas evasivas".

"No fue una situación ideal desde el punto de vista de la seguridad. Aunque la salida de Russell fue lenta, dado que tuvo que mantener la velocidad del pitlane hasta que salió de boxes y que inmediatamente aceleró para recuperar el hueco, no consideramos que fuera necesario o apropiado penalizar a Russell por una salida lenta desde el pitlane. Por lo tanto, no tomamos ninguna otra medida".

Sin embargo, los comisarios consideran que el reglamento relativo al procedimiento de la vuelta de formación puede mejorarse, especialmente cuando se trata de que el líder dicte el ritmo.

El artículo 58.8 del Reglamento Deportivo establece que el coche líder tiene que permanecer a una distancia máxima de 10 coches del coche de seguridad antes de la reanudación cuando sus luces están encendidas.

Sin embargo, una vez que los equipos han recibido el mensaje de que habrá un reinicio, las luces del coche de seguridad se apagan y el líder puede bajar la velocidad, que es exactamente lo que ocurrió en esta ocasión al principio de la vuelta.

El artículo 58.11 del reglamento deportivo establece: "En este punto, el primer coche en línea detrás del coche de seguridad puede dictar el ritmo y, si es necesario, quedarse a más de diez (10) coches de distancia".

Los comisarios consideran que esta libertad del coche de cabeza para dictar el ritmo tan pronto en la vuelta podría abordarse con mejores reglas.

"Consideramos que parte del problema es el reglamento que permite al coche de cabeza marcar el ritmo incluso cuando el reinicio es para una salida detenida desde el pitlane (como

en oposición a una salida rodada). Tal vez esto debería ser analizado en el futuro para ver si es apropiado para un reinicio de esta naturaleza", indicaron los comisarios.

