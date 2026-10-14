Fórmula 1 GP de Singapur

Cómo fue el fin de semana de pesadilla de Hadjar en Singapur: "Un desastre"

"Podría haberme quedado en París, habría sido lo mismo." Este comentario dicho de pasada dice mucho sobre lo difícil que fue el fin de semana del Gran Premio de Singapur de Isack Hadjar, aunque sumó un punto. Aquí está todo lo que salió mal, sesión por sesión

Benjamin Vinel

Publicado: 14 oct 2026, 11:05

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Entrenamiento

Posición: 8.º Diferencia con el líder: +1.449s Diferencia con Verstappen: +0.717s

Isack Hadjar se sintió incómodo desde el principio en la única sesión de entrenamientos del fin de semana sprint de Singapur. Poco después de que empezara la práctica, el francés se quejó de que su Red Bull tocaba demasiado el suelo, especialmente en las zonas de frenada, y de que el pedal del acelerador estaba resbaladizo.

Faltaba rendimiento, como demostró su enorme desventaja tanto respecto al más rápido, George Russell, como respecto a su compañero de equipo Max Verstappen, pero al menos no estaba sufriendo problemas de fiabilidad, todavía.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Clasificación sprint

Posición: 9.º Sin tiempo de vuelta en Q3

La falta de velocidad de Hadjar se confirmó en la primera sesión competitiva del fin de semana. Verstappen le sacó 0.705s en SQ1 y 0.246s en SQ2, antes de que su único tiempo en SQ3 fuera eliminado por exceder los límites de pista; pero en esa vuelta ya era 0.892s más lento que su compañero, así que eso solo le costó una posición.

“No lo sé”, reflexionó un desconcertado Hadjar. “Es solo que lo que parecía un buen comienzo del día se convirtió en una actuación muy pobre. Me sentí muy cómodo de inmediato en la práctica, pero con el compuesto duro, y eso fue todo, en realidad.

“Nunca llegué a tener una buena vuelta, la verdad. Simplemente estoy peleándome con el coche. Tuve problemas de motor en el último intento. Estaba sufriendo. No lo sé, es simplemente raro”.

Más de la F1 :

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Carrera sprint

Posición: Abandono

Hadjar mantuvo la novena posición al inicio de un sprint en mojado, pero fue adelantado por Pierre Gasly y Oliver Bearman en la primera vuelta, y luego quedó fuera de carrera por un fallo de la unidad de potencia en la tercera vuelta.

“No tenía realmente potencia al principio, sonaba muy mal, y luego tuve que retirar el coche. Muy sencillo”, así fue como el piloto de Red Bull resumió su carrera.

Incluso la recuperación del RB22 salió mal: “Mi coche se incendió y demás; simplemente un desastre”.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Clasificación

Posición: No clasificado (sin tiempo de vuelta)

Si Hadjar esperaba un mejor momento en la sesión principal de clasificación, se llevó una rápida decepción.

El piloto de 22 años se detuvo en pista con lo que posteriormente describió como una ‘cuarta marcha rota’, logró reiniciar su coche y entró en boxes. Su segundo intento no fue mejor; volvió con pesar al pitlane y no volvió a salir.

“Cuando tienes un problema en la quali, en el sprint, y tienes otro problema en la otra clasificación... No lo sé, no soy ingeniero, pero mecánicamente hablando es una mala dinámica”, lamentó Hadjar.

“Me enoja porque solo quiero pilotar. Solo quiero ponerme en eso e ir neumático nuevo tras neumático nuevo, y ahora no puedo hacerlo.

“Estoy realmente, realmente molesto”.

La frustración de Hadjar se vio agravada por los comisarios, que lo llamaron al puente de pesaje mientras afrontaba esos problemas técnicos.

“Yo estaba como, vamos, apenas consigo mantenerlo en marcha, y entonces me pides que apague el motor, que lo vuelva a encender, usando el embrague, metiendo primera, o sea, simplemente no es agradable”, dijo. “Es simplemente muy molesto”.

De ahí la conclusión de Hadjar: “Podría haberme quedado en París, habría sido lo mismo”.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Carrera

Posición: 10.º Diferencia con el ganador: 1m30.862s Diferencia con Verstappen: 1m30.862s

Después de completar solo cinco vueltas —a ritmo lento— el sábado, era probable que el domingo de Hadjar fuera mejor, y lo fue.

Saliendo desde el pitlane, el piloto de Red Bull progresó con cautela pero de forma constante. Ganó dos posiciones en la primera vuelta antes de realizar varios adelantamientos, con el decisivo para el último punto llegando en la vuelta 58, contra Pierre Gasly.

Hadjar volvió a informar de “problemas de motor” después de la carrera —“lo de siempre”, comentó con sarcasmo—, pero se mostró algo menos pesimista que antes.

“En algún momento dije: ‘Esto es un tren, nunca voy a terminar entre los 10 primeros’”, relató. “Con ese neumático blando sabía que tenía buen ritmo por desbloquear, pero no pensé que fuera a ser tan rápido.

“Estoy bastante contento por eso, pero me habría gustado aprovechar ese ritmo para luchar por una victoria.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Añadió: “Ahora, desde Malasia, estoy desesperado por tener un coche que funcione un poco mejor, de mi lado, para luchar por una victoria, porque en este momento no es posible pelear. Así que ahora tenemos que reiniciar, entender qué pasó desde el domingo en Malasia, para asegurarnos de volver en Austin y luchar por podios”.

Este fue sin duda el desenlace de un fin de semana difícil para Hadjar, pero cuando se le sugirió esto, rápidamente desvió el foco hacia el esfuerzo de su equipo.

“Definitivamente no fue muy desafiante, ya sabes, fue desafiante para mis mecánicos”, señaló. “Sufrieron bastante por solo un punto. Definitivamente es su fin de semana, y merecen algo mejor, así que lo intentaremos de nuevo”.

Con información de Jake Boxall-Legge

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