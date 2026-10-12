El factor oculto que da a Max Verstappen y Red Bull una esperanza extra para 2027

Con dos victorias en los últimos tres Grandes Premios y una desventaja de apenas 0.196 segundos en Bakú respecto al ganador, Verstappen y Red Bull están firmemente de regreso en la parte delantera de la Fórmula 1. La recuperación llegó comprensiblemente demasiado tarde para tener un papel significativo en la lucha por el título, aunque Verstappen ahora tiene a la vista terminar entre los tres primeros del campeonato de pilotos.

Verstappen está a solo ocho puntos de Lewis Hamilton después del fin de semana de carrera en Singapur, mientras que Russell tiene apenas 17 puntos de ventaja sobre el neerlandés. En otras palabras, terminar subcampeón es una posibilidad realista.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Verstappen si ya empieza a preocuparse por el 12 de diciembre –cuando se realiza la gala anual de la FIA en Shanghái–, una sonrisa apareció en su rostro.

"¿Es la ceremonia de entrega de premios? Bueno, ¡el año pasado estuve muy enfermo! Pero veremos qué pasa".

Sin embargo, terminar segundo o tercero en la clasificación final no significaría nada para Verstappen, según dijo a los medios neerlandeses en el paddock de Singapur. Después del inicio extremadamente difícil de 2026 y del giro que llegó después, un resultado así podría tener más importancia de lo habitual, pero Verstappen no lo ve de esa manera.

"No, porque al final no estás ganando. No te estás convirtiendo en campeón del mundo, y eso es lo único que me importa".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El aspecto de 2026 que le da más confianza a Verstappen

Aunque el título está fuera de alcance esta temporada, la recuperación de Red Bull sí aporta confianza para el próximo año.

"Lo más importante es mirar dónde estábamos al comienzo de la temporada y dónde estamos ahora", dijo Verstappen, en referencia a que Red Bull todavía estaba luchando con Haas y Alpine en China y Japón.

"Todas las mejoras que se introdujeron en el coche desde entonces, y también los problemas que teníamos con ciertas partes de nuestro coche, logramos resolver todo eso. Eso es muy importante de cara al próximo año.

"Cuando ves que algunos equipos todavía tienen dudas sobre ciertos aspectos de sus nuevas mejoras, en nuestro caso todo está funcionando, y eso es realmente positivo".

Verstappen ya había explicado anteriormente que ciertas limitaciones del coche de 2026 ya no pueden eliminarse, lo que significa que todavía serán necesarios cambios más fundamentales para el monoplaza de la próxima temporada.

Consultado por Motorsport.com sobre si la dirección de desarrollo ya está 100% clara también en ese sentido, y si eso le da confianza, respondió:

"Nunca lo sabes por completo. Siempre es muy difícil decir eso con cosas que estás desarrollando ahora y que en realidad nunca existieron en la vida real, solo en los dibujos.

“Pero todo lo que introdujimos en el coche este año funcionó. Eso es muy positivo, y ojalá podamos usarlo para el próximo año".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

¿Cuál es la última novedad sobre el esperado nuevo túnel de viento de Red Bull?

Verstappen también mencionó otro factor, más oculto, que podría ayudar a Red Bull a medida que avance 2027: "Por supuesto, también tendremos un nuevo túnel de viento a nuestra disposición el próximo año. Es un asunto aparte, pero naturalmente esperamos que funcione correctamente y que también nos ayude".

El túnel de viento que Red Bull utiliza actualmente es el más antiguo de la parrilla de la F1. Durante su etapa como jefe de equipo, Christian Horner describió repetidamente el túnel de viento como "una reliquia de la Guerra Fría" y dijo que trabajar con la instalación de 70 años ubicada cerca de Bedford era como mirar "dos relojes diferentes", al destacar cómo la correlación entre el túnel de viento y el rendimiento en pista había fallado más de una vez.

Por lo tanto, el hecho de que la correlación haya demostrado ser precisa en 2026 no es algo que deba darse por sentado, aunque Verstappen agregó que el nuevo reglamento y las dimensiones de los coches también pueden estar ayudando.

"Esos problemas anteriores quizás también se debían en parte al ancho y la longitud del coche [y a lo que se puede replicar con el modelo]. Por supuesto, ahora tenemos coches diferentes, pero lo más importante es que podremos usar el nuevo túnel de viento el próximo año".

Verstappen reconoció que el nuevo túnel de viento todavía no puede utilizarse para el desarrollo inicial del RB23 –después de todo, ese proceso de desarrollo ya está en marcha–, pero sí podrá emplearse para el desarrollo posterior del coche a lo largo de la temporada. Eso seguirá siendo crucial, ya que el segundo año bajo este reglamento también apunta a presentar una intensa batalla de desarrollo.

Pierre Waché dijo anteriormente a Motorsport.com que el túnel de viento debería estar operativo a comienzos de 2027, posiblemente en febrero, según indicó Red Bull en Singapur. Sin embargo, el momento exacto durante el primer trimestre de 2027 todavía dependerá de factores como la calibración, para garantizar que Red Bull pueda tener plena confianza en su nueva instalación.