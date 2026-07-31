Cómo el desarrollo decidirá el título de F1 de 2026: "Es una carrera de mejoras"

La temporada 2026 de Formula 1 está tomando forma como se esperaba, con la carrera de desarrollo decidiendo la jerarquía a medida que avanza la campaña. Aunque Mercedes comenzó este ciclo reglamentario de forma dominante, ganando los seis primeros grandes premios desde la pole, 'solo' ha ganado dos de los últimos cinco, con Ferrari y McLaren entrando en la pelea.

Ferrari, en particular, ha acaparado titulares gracias a la batería de mejoras que introdujo a principios de 2026, lo que suscitó preguntas de el jefe de Mercedes, Toto Wolff, sobre cómo era posible bajo el límite presupuestario.

La Scuderia, no obstante, logró victorias muy necesarias en Barcelona y Silverstone, mientras que el pasado fin de semana en Hungría, Lando Norris ganó por 15 segundos desde la pole después de que su equipo McLaren actualizara cinco componentes en su MCL40: un endplate del alerón trasero modificadp, un nuevo suelo, elementos de las esquinas delantera y trasera revisados, además de una salida de refrigeración de frenos ampliada.

Fue asombroso cuánto trascendió el ritmo del equipo de Woking en el Hungaroring - donde logró una tercera victoria consecutiva en esa pista y podría haber terminado 1-2 si Oscar Piastri no se hubiera retirado con un fallo en la caja de cambios al final - con su paquete aerodinámico mejorado funcionando a la perfección en el circuito estrecho y revirado. Pasar de tierra de nadie en tercera posición a estar en la pelea entre los dos primeros demostró lo valioso que es un plan de desarrollo eficiente este año, considerando lo reciente del reglamento.

Esta es la mayor revisión reglamentaria en la historia reciente de la F1 y, apenas 11 rondas dentro de la era, los equipos todavía intentan aprender sus coches y entender en qué dirección llevarlos. Por eso, el jefe de McLaren, Andrea Stella, espera que esta lucha continúe y cree que decidirá quién es el más rápido al llegar la final de temporada, actualmente programada para Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre, pero el conflicto en curso en Medio Oriente lo pone en duda.

Stella dijo: "La mejora desde el punto de vista de la competitividad puede atribuirse por completo a las mejoras que trajimos aquí. Pero al mismo tiempo, pensábamos en cierto modo que este salto de tiempo por vuelta [no] necesariamente habría sido suficiente para estar en la pole position en el Hungaroring.

"Definitivamente no habríamos pensado que sería suficiente para tener un ritmo tan fuerte en la carrera. Sinceramente, sigo creyendo que si queremos estar en posición de luchar por victorias de forma constante en el futuro, tenemos que mantener nuestro enfoque en entregar más mejoras.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ese es el plan, pero no somos ingenuos. Sabemos que este será el plan de todos los equipos. Así que creo que, como siempre ha sido en esta temporada 2026, es cuestión de una carrera de mejoras. La buena noticia es que McLaren ahora está de vuelta en esta carrera de mejoras mientras lucha por el liderato.

"Pero espero que el coche que sea el mejor al final de la temporada siga añadiendo décimas de segundo en las próximas 11 [12 programadas actualmente] carreras, probablemente hasta medio segundo. Así que, definitivamente, mucho trabajo por delante para todos, no solo para McLaren.”

El equipo de Stella sabe mejor que cualquiera de los actuales lo importantes que pueden ser las mejoras.

Tomando como ejemplo el último ciclo reglamentario, el de efecto suelo de 2022 a 2025, McLaren lo comenzó como un sólido equipo de mitad de parrilla, pero luego las mejoras en 2023 acabaron llevando al equipo a superar al anteriormente dominante Red Bull para ganar los títulos de 2024 y 2025.

Como tal, el equipo de Woking no tiene planes de bajar el ritmo y tuvo esto en cuenta en el límite presupuestario, sabiendo que "2026 no iba a depender tanto del punto de partida, sino más de la carrera por mejorar”. Por lo tanto, se espera que lleve más actualizaciones a la próxima carrera en Zandvoort del 21 al 23 de agosto, antes de montar finalmente su 'Macarena Wing' al estilo Ferrari para la Monza de baja carga aerodinámica dos semanas después.

Pero Stella se muestra reacio a confirmar si esto hará que McLaren luche con Mercedes y la Scuderia de forma constante, porque si bien los campeones vigentes podrían incorporar mejoras de manera eficiente, también lo hacen los demás equipos, como ponen de relieve las victorias de Ferrari en 2026.

"Habrá algunas cosas para las próximas carreras,” dijo Stella. "Este año, prácticamente los equipos de arriba siempre han tenido éxito al introducir mejoras, por lo que puedo ver. Creo que esto se debe a que las reglas todavía son relativamente inmaduras y las oportunidades en términos de desarrollar el coche son casi fruta madura al alcance de la mano para aprovechar.

"Así que no creo que McLaren tenga ninguna ventaja particular en plan, ‘oh, todo lo que traemos funciona’. Creo que ahora todos están haciendo un buen trabajo en cuanto a traer mejoras exitosas. Se tratará más de cuántas mejoras estarán en condiciones de entregar los equipos de arriba de aquí en adelante y en lo que queda de temporada, porque apenas estamos a mitad de esta temporada.”

Información adicional de Stuart Codling y Ronald Vording