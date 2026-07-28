¿Es McLaren ahora un contendiente legítimo en la F1 2026?

Con el dominio de Mercedes a principios de temporada ya en el retrovisor, la Fórmula 1 2026 por fin se ha convertido en la guerra de desarrollo que siempre prometía ser.

El vaivén de los equipos llevando importantes mejoras aerodinámicas sigue cambiando la jerarquía semana a semana.

Tras oleadas de mejoras de Red Bull y especialmente de Ferrari en las últimas semanas, le tocó a McLaren añadir otra capa a su paquete Miami-Montreal introduciendo un nuevo suelo, un elemento de gran importancia que sería particularmente efectivo en un circuito de alta carga aerodinámica como el Hungaroring.

Permitió a Lando Norris lograr desde la pole la primera victoria de McLaren en un gran premio de la campaña, aunque por supuesto el triunfo del vigente campeón del mundo fue cualquier cosa menos sencillo. Pero una vez con aire limpio, Norris estuvo claramente en una categoría propia y, según todos los indicios, el equipo también debería haber conseguido un 1-2 con Oscar Piastri, independientemente del orden.

¿Ha proporcionado por tanto el triunfo de McLaren en Hungría pruebas suficientes para sugerir que el campeón defensor ha vuelto?

Aunque Norris realizó una excelente segunda salida en la Q3 para mejorar una primera irregular, en la que tuvo que lidiar con un enorme derrape a la salida de la última curva, el británico solo le arrebató la pole a Lewis Hamilton por 0.012s. El hombre de Ferrari fue uno de varios pilotos que tuvieron dificultades para encontrar tiempo en la vuelta final.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Entre una penalización en parrilla por obstaculizar a Piastri y más errores generalizados de Ferrari el domingo, está claro que la Scuderia rindió por debajo de lo esperado y no ejecutó a todo su potencial. Con lo importante que es la posición en pista en Budapest, una pole de Hamilton o Leclerc podría haber pintado un panorama muy distinto.

"El ritmo puro del equipo probablemente fue mejor este fin de semana que en Spa o Silverstone", dijo el jefe de Ferrari, Fred Vasseur. "Estuvimos delante en FP1, estuvimos en FP2, pudimos luchar por la pole con Lewis. Perdimos la pole por 0.01 segundos y creo que hoy la ejecución fue muy pobre."

Mercedes tampoco logró completar un fin de semana limpio, que empezó el viernes eligiendo una dirección de reglaje equivocada de la que tuvo que remontar. Dicho esto, en manos del líder del campeonato Kimi Antonelli, el W17 sí pareció rápido en tandas largas el viernes.

"Todo el fin de semana no fue genial, perderse la FP1 desde luego no fue perfecto, no acertamos al 100% con los reglajes y siempre fue una carrera para ponernos al día", dijo Toto Wolff el domingo por la noche.

Mercedes no se sentía particularmente confiado de cara a la carrera, entonces, pero el ritmo de Antonelli y la impresionante remontada de George Russell a través del pelotón tras una salida fallida mostraron que la Flecha Plateada también tenía mucho ritmo, con Antonelli perdiendo terreno bajo el coche de seguridad virtual por el McLaren averiado de Piastri.

"Si me hubieras dicho antes de la carrera que podíamos tener un podio con Kimi, habría dicho que lo aceptaba de inmediato", añadió Wolff. "Pero ahora, al mirar atrás, la sensación predominante es que deberíamos haberlo hecho mejor".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Su homólogo en McLaren, Andrea Stella, era muy consciente de que, por mucho que su equipo mereciera celebrar las recompensas de su duro trabajo para sacar la mejora del suelo antes del parón veraniego, también pudo haber rendido por encima de lo esperado en Hungría mientras sus rivales tropezaban.

"Creo que Ferrari sigue teniendo el mejor chasis en términos de agarre en las curvas. Esto es muy evidente en la frenada", dijo Stella el sábado tras la clasificación. “La pole position es un pequeño rendimiento por encima de lo esperado gracias a la ejecución y a maximizar el potencial que estaba disponible."

Tras la carrera del domingo, Stella añadió otra capa de detalle.

"A primera vista, parece que McLaren tenía una ventaja de ritmo", dijo. "Creo que especialmente cuando Lando tomó el liderato, esto se hizo más evidente. Pero al mismo tiempo, aquí depende mucho de con qué neumático estás, de lo viejos que son los neumáticos.

“Así que no quiero sacar conclusiones demasiado rápido, pero parece que, en todo caso, en carrera tuvimos un poco más de ventaja que en clasificación. Porque efectivamente en clasificación, en todo caso, fueron 12 milésimas y los Ferrari no hicieron el segundo intento en Q3. Para ser justos, ni siquiera Oscar [lo hizo]."

Así que, aunque no hay necesidad de sobrerreaccionar ante la primera victoria de McLaren en 2026, la escudería papaya al menos tiene las herramientas para estar como mínimo en la pelea con Mercedes y Ferrari. La buena noticia para los neutrales es que, en lugar de que un equipo se escape con todo, las diferencias son lo bastante pequeñas como para que elementos como las fortalezas específicas de cada pista, las condiciones meteorológicas y la ejecución en el circuito desempeñen todos un papel significativo a la hora de inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Pero junto con los problemas de fiabilidad que han estado afectando a McLaren y Mercedes, el mayor factor desconocido es exactamente cuánto más rendimiento pueden llevar los equipos a la pista.

Probablemente habrá paquetes de mejoras significativos en todos los frentes en Zandvoort y Monza tras el parón veraniego, mejoras que ya están bien encaminadas ahora mientras los equipos cambian su enfoque a 2027. Así que, en lugar de tomar Hungría como una instantánea de la jerarquía, la temporada 2026 seguirá decidiéndose por la encarnizada guerra de desarrollo en las fábricas.

"Sinceramente, sigo creyendo que si queremos estar en posición de luchar por victorias de forma constante en el futuro, debemos mantener nuestro enfoque en entregar más mejoras", reconoció Stella.