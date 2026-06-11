Cómo George Russell planea salir del pozo en que está metido en la F1 2026

Los dos últimos fines de semana no podrían haber salido peor en términos de la lucha por el campeonato para George Russell. Mientras él mismo se quedó dos veces sin puntos los domingos, su mayor rival por el título -su compañero de equipo Kimi Antonelli- logró dos victorias y, con ello, los 50 puntos completos. Así, el italiano ya se le ha escapado por 68 puntos tras seis carreras de la temporada.

El título esperado está para Russell "en este momento tan fuera de alcance" que ya ni siquiera intenta pensar en él. Pero el piloto de Mercedes también sabe que aún no hay nada perdido. Porque, en el fondo, solo ha pasado un cuarto de la temporada, o más exactamente el 27,3 por ciento, como le escribió Susie, la esposa de Toto Wolff, tras la decepción en Mónaco.

"Tuve que comprobar el cálculo rápidamente porque no terminaba de confiar en ella", se rió Russell el jueves en Barcelona. "Sí, es una locura. Aún nos queda un camino muy largo por delante. Todavía pasarán muchísimas cosas."

Lo que ha pasado hasta ahora, sobre todo, es que a Russell le ha ocurrido de todo. Ahí están el momento desfavorable del safety car en Japón, que le dio la victoria a Antonelli, el abandono por problemas técnicos en Canadá o las sanciones en Mónaco, que lo hicieron caer hasta la duodécima posición.

Por eso, está convencido: "Si simplemente hubiera sido una temporada limpia -no una temporada en la que tuve mucha suerte, sino simplemente una temporada neutral-, entonces probablemente tendría tres podios más en mi haber. Habría terminado en el podio en cinco de seis carreras, quizá tendría algunas victorias y habría ganado dos de tres carreras sprint."

Aunque admite que incluso entonces probablemente estaría algo por detrás de Antonelli, "la imagen general sería completamente distinta", afirma el inglés.

Pero lo que le ayuda en esto es saber que muchas cosas no estaban en su control. "No puedo hacer nada contra una rotura de motor, no puedo hacer nada por el mal momento de un safety car o por esta situación con la infracción en el pit lane; eso está fuera de mi control", dice.

Apoyo de Toto, del psicólogo y de Ronaldinho

Aunque estaba decepcionado por el resultado en Mónaco, desde hace seis años lo ayudan las conversaciones con un psicólogo deportivo y también con el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, que es muy comprensivo y con quien tiene una conexión más estrecha que nunca.

"Siempre es genial hablar con alguien sobre lo que uno siente, cómo gestionar esas emociones y si los sentimientos que uno tiene, por así decirlo, reflejan el rendimiento real", opina.

"Si estuviera 60 puntos por detrás en el campeonato por mi rendimiento, hoy me sentiría mucho peor de lo que me siento estando 60 puntos atrás, de los cuales al menos 45 estuvieron fuera de mi control."

Pero da igual cómo sea: la situación ahora es la que es. "Aquí es donde estamos ahora", dice Russell, que también se anima con las historias de otros deportistas. Hace muy poco vio documentales sobre la leyenda del tenis Rafael Nadal y el campeón del mundo de fútbol Ronaldinho, dos de los más grandes.

"No en todos los torneos, partidos o temporadas sale todo bien", opina. "Ronaldinho era uno de mis héroes. Ni siquiera me daba cuenta de cuántos años, partidos y competiciones tuvo que luchar."

"Con todos estos grandes, siempre recordamos solo los momentos destacados. Todo el mundo pasa por estas fases, ya sea por el propio rendimiento, cosas fuera de su control, lesiones o lo que sea."

Menos tensión, más instinto

Russell también quiere salir ahora de este bache y, para ello, volver sobre todo a un determinado modo: en el que todo fluye por sí solo.

Así había sido con frecuencia en los últimos años, cuando llevó a un Mercedes poco competitivo a buenos resultados y además eclipsó a Lewis Hamilton. "Conducía por instinto. No pensaba demasiado, y los resultados llegaban por sí solos", dice.

Por eso ahora no quiere intentar cambiar algo a la fuerza para adaptarse mejor al nuevo reglamento. "He observado que mi estilo de conducción se ha adaptado de forma totalmente natural a los límites del coche y de los neumáticos."

"No busqué una solución de forma forzada. No me sumergí a fondo en los datos, ni pasé una eternidad intentando averiguar dónde estaba el problema para luego pensar en la pista cómo resolverlo. Simplemente se desarrolló de forma totalmente natural", explica.

Aprendido mientras dormía

Russell tiene para ello un buen ejemplo de una sesión de simulador de hace algunos años: "Conduje dos días seguidos. El primer día fue realmente bien y completé un día entero en Barcelona", cuenta.

"Al día siguiente entré y ya en mi segunda vuelta era dos décimas más rápido. Pensé: ¿cómo demonios acabo de ir dos décimas más rápido en mi segunda vuelta del día, después de haber dado cien vueltas el día anterior?"

"Hablé con alguien sobre ello. Simplemente aprendes de forma subconsciente lo que pasa. Ayer no sentí que estuviera conduciendo de una manera distinta, pero el cerebro simplemente lo aprendió automáticamente. A ese punto quiero volver. Quiero volver al punto en el que aprendo de forma subconsciente cómo mejorar."

"No voy persiguiendo esas respuestas porque sé que puedo hacerlo. Lo he hecho durante toda mi carrera."

"Por supuesto, Kimi está haciendo un trabajo fantástico en este momento, pero su estilo de conducción es exactamente el mismo que el del año pasado. Simplemente hace clic. No lo ha forzado. En este momento, en su caso, todo encaja a la perfección. Sé que en mi caso también puede volver a hacer clic, como en Melbourne y China."